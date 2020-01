Atendimento médico, com Tele-medicina especializada, serão ofertados na Zona Rural de Humaitá

O município de Humaitá, compartilhará a tecnologia adquirida com a UFAM e iniciará atendimentos médicos virtuais em nossa Zona Rural. As consultas serão feitas por uma equipe treinada, pela secretaria municipal de saúde, usando como base, o formato de atendimento utilizado, pela equipe de multiprofissionais da UFAM. O atendimento virtual será acompanhado por enfermeiro ou mesmo por um médico no local em que o paciente esteja. Humaitá será um dos primeiros municípios do interior a utilizar esta tecnologia de Telemedicina à distância, através da informação e comunicação (TICs).

As tele assistências e tele consultas médicas permitirão realização de exames em pacientes localizados nas zonas remotas da zona rural.

Em 2019, a Ufam fez mais de 170 tele-consultas nos municípios de Humaitá, Parintins, Itacoatiara, Benjamin Constant e Coari, localidades em que a Universidade tem unidades acadêmicas. As especialidades oferecidas são Cardiologia, Pneumologia, Reumatologia, Neuropediatria, Neurocirurgia, Estoma terapia e Nefrologia.

O secretário de saúde de Humaitá Cleomar Scandolara, não esconde sua alegria em poder ofertar este tipo de atendimento em todos os polos gerido pelo município, ele destaca que, o poio do prefeito Herivaneo Seixas tem sido fator preponderante aos avanços que sua pasta tem alcançado.

”Nada do que estamos fazendo seria possível sem o apoio do prefeito Herivaneo, a compra de medicamentos, equipamentos hospitalares, construção e reformas das nossas estruturas físicas dos postos, a contratação de pessoal, enfim está dando tudo certo! Já somos referência no estado e caminhamos para nos tornarmos referência nacional!” Destacou o secretário de saúde.

O atendimento virtual e evitará o deslocamento de pacientes dos do interior para Humaitá. Com isso, não há prejuízos para a família e o trabalho, além do impacto econômico que será evitado, aos moradores da zona rural.

BY CRITICA DE HUMAITÁ

FOTOS: PATRICK COSTA