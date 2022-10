Atacante do Palmeiras pode fechar com novo milionário do futebol brasileiro

Jovem atacante, e querido do técnico Abel Ferreira, Wesley pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do alviverde paulista. Isso porque o seu nome tem sido ligado ao mais novo milionário do Futebol Brasileiro.

O Bahia, recém comprado pelo grupo que administra o Manchester City, tem sondado a possibilidade da contratação do jogador de 23 anos para compor o elenco da equipe em 2023.

Empresário do jogador pode facilitar as negociações

O empresário, Paulo Pitombeira, que representa Wesley, possuí uma boa relação com o Bahia, isso se deve pelo fato de que, ele foi um dos intermediários da negociação que acabou com o grupo City comprando a equipe baiana. A diretoria do clube acredita que a boa relação entre diretória e empresário deve facilitar as negociações pelo jovem jogador do Palmeiras.

Há meses atrás a diretoria Palmeirense havia pedido um valor de cerca de 6 milhões de euros, 30 milhões de reais, para negociar a venda do jogador. O que pode não ser um problema para o novo dono do Bahia que promete investimentos milionários na equipe para o ano de 2023.

Wesley soma nessa temporada pelo Palmeiras 48 partidas disputadas com três gols marcados e cinco assistências. Wesley tem seu desempenho sido criticado pela torcida do Palmeiras esse ano por conta dos inúmeros gols perdidos, e tem sido pouco utilizado por Abel nas últimas partidas, chegando a entrar bem próximo do final dos jogos.