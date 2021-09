Associação do setor primário no Careiro da Várzea recebe benefício de R$ 150 mil do Governo do Amazonas

Fomento viabilizado por meio de edital para Associação de Produtores Rurais da Região do Peruano vai beneficiar mais de 350 famílias no município

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), beneficiou o setor primário do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus) com a entrega de cheque-pagamento no valor de R$ 150.000 para a Associação de Produtores Rurais da Região do Peruano. O fomento, por meio de edital do FPS, é destinado à aquisição de materiais de consumo e permanentes, como triciclos motorizados e grade aradora. A entrega foi realizada na quadra poliesportiva Adanir de Souza Monteiro, na rua Miracauera, s/nº, Centro do município.

Com a aquisição dos equipamentos, por meio do fomento do Governo do Estado, a Associação de Produtores Rurais da Região do Peruano poderá oferecer qualidade de vida aos agricultores familiares da região, facilitando o trabalho de colheita e transporte da produção e diminuindo o tempo de atividades de preparação das áreas a serem cultivadas com o processo de mecanização agrícola.



Os implementos vão facilitar ainda a execução nos tratos culturais nas lavouras e otimizar o escoamento da produção, a partir do transporte e distribuição de insumos com o uso dos triciclos. A meta da associação é o aumento em 50% das áreas produtivas em até 12 meses, mediante a mecanização das áreas já consolidadas, além de reduzir perdas na produção decorrentes do abandono das áreas produtivas em razão do difícil acesso e escoamento.

Entidade – A Associação de Produtores Rurais da Região do Peruano atende 375 pessoas, sendo 75 associadas diretas e 300 indiretamente. Tem como produção o abacaxi, biribá, pupunha, laranja, mamão, maracujá, tucumã, banana, cupuaçu, couve, cebolinha, chicória, pimentas malagueta e murupi, jerimum, batata e macaxeira comercializados tanto no Careiro da Várzea quanto em outros municípios da Região Metropolitana de Manaus.

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

FOTOS: FPS