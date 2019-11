Assinatura digital e serviços cartoriais pela internet viram tendência no AM

Os tipos de serviços digitais permitem flexibilidade, praticidade, economia de tempo, de dinheiro e dão garantia de legalidade aos usuários Foto: Reprodução/Internet

Na correria do dia-a-dia, a tecnologia facilita o acesso a vários serviços que tomam o tempo de muitas pessoas. Pensando nisso forma pensados sistemas como o do Serasa Experian (serasaexperian.com.br), que comercializa há sete anos certificações digitais como opção para quem quer resolver seus problemas sem sair de casa.

“O certificado digital nada mais é do que um arquivo eletrônico que serve como identificador da pessoa no ambiente digital. Ele serve tanto para pessoa física quanto jurídica” explica o gerente de marketing do Serasa Experian, Fabiano Leite.

O Serasa foi a primeira certificadora autorizado no País. Agora já são mais de 10 milhões de pessoas utilizando esse serviço. Os certificados possuem validade de um ano a três anos. Os seus preços – promocionais neste mês – dependem da necessidade do cliente.

Outro serviço digital foi criado pelo Colégio Notarial do Brasil (CNB) e está em funcionamento desde março deste ano. O e-notariado (e-notariado.org.br) conta, inicialmente, com dois serviços no site e no aplicativo. Já são mais de 200 tabeliães credenciados na plataforma.

“Ele [tabelião] pode fornecer o certificado digital para todos os seus funcionários que depois poderão fornecê-los para toda a população brasileira. Então a gente estima que com aproximadamente 560 tabeliães tenhamos 80% da população brasileira [no sistema], essa é a nossa meta”, explicou o presidente do CNB, Paulo Gaiger, sobre o processo em três níveis de credenciamento.

Serviços

No aplicativo disponível para Android e IOS, o usuário tem acesso ao reconhecimento de firma – assinatura digital no e-notariado que pode ser efetuada em qualquer lugar através de um smartphone com a leitura biométrica.

Para a criação dos contratos, a solução é apresentada através de uma nuvem que pode ser compartilhada e o documento pode ser editado por pessoas autorizadas.

Amazonas conectado

No Amazonas, a plataforma que facilita o atendimento ao cidadão uma iniciativa da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM), que interliga 110 cartórios na capital e no interior do Estado, contendo dados desde 2009.

No site (ceiam.com.br) os serviços disponíveis são: registros de nascimentos, casamento e óbito, escrituras e procurações. Além disso, a página disponibiliza a busca por qualquer registro efetuado no Estado.

A plataforma obedece as normas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) e aos requisitos da Corregedoria Nacional de Justiça.

Certificação no Estado

Em entrevista à reportagem de A CRÍTICA, o diretor-presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA), Mário Aufiero, anunciou que a emissão da assinatura digital é um dos novos serviços que serão oferecidos pela autarquia aos órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado e prefeituras do interior.

“Estamos em parceria com a Imprensa Oficial de São Paulo. Estamos no processo de credenciamento de autoridade de rede de registro. Até o final do ano estaremos sendo a autoridade de registro também. Assim, poderemos emitir o certificado digital o que irá facilitar a atuação dos órgãos públicos, hoje adquirem na iniciativa privada”, afirmou o diretor-presidente.

De acordo com Aufiero, o certificado de assinatura digital tem validade de um a três anos. “A renovação desse certificado poderá ser feita aqui e por ser (emitido por) órgão público, o preço tende a ser mais barato que os demais”, disse.

Pontos

Praticidade: Os serviços de podem ser operados em qualquer lugar, atendem necessidades e possuem um fácil manuseio de acordo com a preferência do usuário.

Tendência: As plataformas acompanham a tendência de transferir serviços para o meio digital que já é praticada em diversos outros serviços.

Sem filas: O maior benefício é a desburocratização e a vantagem de poder realizar de casa operações que antes poderiam ser efetuados somente de forma presencial.