Artesãos arrecadam mais de 68 mil reais com exposição na reunião da Força-Tarefa dos governadores

Evento foi uma grande oportunidade para comercialização dos produtos, além de mostrar a cultura do artesanato amazonense

Vinte e um artesãos arrecadaram mais de 68 mil reais durante exposição montada para a 12ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF), de 16 a 18 de março, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

O evento aconteceu no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques e contou com estandes para exposições e vendas de peças artesanais. Durante os dias de evento, os profissionais tiveram a oportunidade de expor seus trabalhos, onde 1.620 peças foram comercializadas, resultando em uma arrecadação total de R $ 68.882,00, beneficiando diretamente todos os artesãos que estavam presentes.

Para a proprietária da Loja Kurupira, Lílian Fernandes, possuir um estande no evento é motivo de alegria e agradeceu à equipe da Setemp pela oportunidade dada.

“Quero agradecer ao Governo do Estado e à secretária Neila Azrak, pelas portas de negócios que foram abertas a partir dessa mostra do artesanato amazonense, que aconteceu dentro do GCF. Muitas pessoas com certeza levaram um pouquinho da nossa cultura para suas cidades”, falou a artesã.

A titular da Setemp e uma das maiores apoiadoras do segmento do artesanato no Amazonas, Neila Azrak, comemorou o resultado.

“Fico agradecida com o sucesso da exposição, pois os nossos artesãos conseguiram ter boas vendas e isso é ótimo para o trabalho deles, agrega valor à nossa cultura amazônica”, disse Azrak.

