Arsepam conclui Operação Viagem Segura – Carnaval e contabiliza mais de 34 mil passageiros

Ação voltada ao serviço de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal registrou maior fluxo de pessoas na terça-feira (1º/03)

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) registrou a saída de 34.349 pessoas de Manaus, da sexta (25/02) à quarta-feira (02/03), com destino a diversos municípios do estado. O dado da Operação Viagem Segura – Carnaval é referente ao serviço de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal.

O fluxo foi superior ao estimado pelas equipes de fiscalização da Agência Reguladora. A principal variação ocorreu na terça-feira (1º/03), no transporte hidroviário, data que ocorreu um grande número de passeios turísticos.

O diretor técnico da Arsepam, Erick Edelman, informou que o número expressivo demonstra que a vida começa a voltar à normalidade no estado, destacando o trabalho do Governo do Amazonas no avanço da vacinação e na manutenção de medidas sanitárias de combate à Covid-19.

Ao todo, as equipes da autarquia realizaram 1.448 fiscalizações, sendo 1.015 no modal rodoviário e 433 no hidroviário. No período da operação, duas ocorrências foram registradas, ambas no serviço de transporte rodoviário intermunicipal. A primeira foi a da pane seca (sem combustível) de um ônibus da modalidade semiurbano (Manaus-Iranduba), e a outra referente ao atraso de um veículo do sistema regular (viagens entre terminais).

Nos dois casos, os fiscais da autarquia emitiram auto de constatação, que pode acarretar pagamento de multa no valor de até R$ 4.636,42 (no caso de reincidência, o preço dobra) ou mesmo a cassação da licença para operar.

Rodoviário – Do total de 34.349 passageiros, 12.399 optaram pelo modal rodoviário. O posto com maior fluxo foi o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, no bairro Flores, zona centro-sul, com média diária de 924 pessoas. O ponto com menor saída foi a Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte, com média de 117.

Loading...

No transporte rodoviário intermunicipal, a data com maior saída de usuários foi o domingo (27/02), com 2.863, e a menor saída foi na quarta-feira (02/03).

Os locais mais procurados pela população pelo modal rodoviário foram Manacapuru (1°), Itacoatiara (2°) e Iranduba (3°), respectivamente distantes 68, 176 e 27 quilômetros da capital.

Hidroviário – Pelo sistema hidroviário intermunicipal, 21.950 pessoas deixaram a capital até ontem (02/03), último dia de operação. O posto com maior saída foi o Porto Público Privatizado de Manaus (Roadway) e as balsas da Manaus Moderna, no Centro, com média diária de 1.910 passageiros.

O menor fluxo foi constatado no Porto da Ceasa, Distrito Industrial, zona sul, com média diária 1.748. Este ponto registra, normalmente, o maior quantitativo de usuários, pois as embarcações no local realizam viagens de travessia (de curta duração) para o município de Careiro da Várzea, distante 25 quilômetros de Manaus.

Ainda sobre essa modalidade, o dia com maior fluxo de passageiros foi a terça-feira (1º/03), com 6.317, e aquele com o menor foi o domingo (27/02)

Os destinos mais buscados pela população no transporte hidroviário intermunicipal foram Careiro da Várzea (1°), Cacau Pirêra (Iranduba-2°) e Tefé (3°), respectivamente, distantes 25, 27 e 523 quilômetros de Manaus.

A Operação Viagem Segura – Carnaval contou com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

FOTOS: Arsepam/Divulgação