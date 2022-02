Arena Amadeu Teixeira vai sediar Copa América Gi e Nogi de Jiu-Jitsu neste final de semana

Agenda esportiva da Faar também conta com futebol de mesa, tênis de mesa e futebol de campo

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), acontece neste sábado (19/02), às 9h, a Copa América Gi e Nogi de Jiu-Jitsu Esportivo 2022, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. A agenda esportiva deste final de semana conta ainda com eventos de futebol de mesa, tênis de mesa e futebol de campo.

A Copa América Gi e Nogi é organizada pela Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo (Fajje) e deve receber até 800 atletas de diversos estados, nas categorias do infantil ao adulto, com premiação para os primeiros colocados. O evento faz parte do calendário da Fajje e busca qualificar os atletas para competições nacionais, com pontuação para o ranking oficial da modalidade.

“Com o avanço da vacinação e os protocolos sanitários, as grandes competições seguem retornando às praças esportivas do Governo do Amazonas. O jiu-jitsu é mais uma modalidade que vem se destacando em competições nacionais e internacionais e, com certeza, a Copa América de Gi e Noji apresentará grandes atletas para o Amazonas”, destaca Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

O presidente da Fajje, Luis Netto, ressalta os cuidados com os atletas em meio à pandemia. “Estamos trabalhando com os atletas divididos por horários de luta. O atleta deverá passar entre 30 e 45 minutos no local do evento desde a sua luta até o recebimento da sua premiação. Todas as mesas terão álcool em gel, e o uso de máscara será obrigatório durante todo evento. Respeitando todos os protocolos vamos realizar mais um evento com excelência”, disse.

Tênis de mesa – Dando continuidade à agenda esportiva, a Vila Olímpica de Manaus recebe, no sábado (19/02) e no domingo (20/02), a 1ª Etapa do Campeonato Amazonense Individual e Equipes de Tênis de Mesa 2022. O evento tem como objetivo a classificação para o ranking nacional, e a participação para seleção amazonense de tênis.

Cerca de 120 atletas participarão da competição organizada pela Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA). No sábado, pela parte da manhã, haverá a disputa das categorias por equipe menores, absolutos e veteranos. Na parte da tarde, categorias menores individual, pré-mirim, mirim, infantil, juvenil e juventude. No domingo, a disputa será entre veterano, sênior, absolutos e paraolímpicos.

Futebol de mesa – Marcando abertura do calendário oficial da Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam), no domingo, acontece o Torneio Início de 12 Toques, no estádio Carlos Zamith, na sala da federação. Participarão cerca de 15 atletas botonistas das equipes federadas na modalidade. As equipes que se enfrentarão são: Nacional, Manaus, Sul América, Rio Negro, São Raimundo, Banca Forte e Galáxia Jocamar.

Futebol – No final de semana acontece também a 8° rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. No sábado, o Amazonas enfrenta o Clipper, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, e o São Raimundo encara o Penarol, no Estádio Ismael Benigno, sendo ambos os jogos às 15h30. No domingo, Fast e Manauara se enfrentam no Carlos Zamith, e o Manaus tem um duelo contra o JC, no Estádio Ismael Benigno, ambos jogos às 15h30.

A competição é organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) e conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Faar.

Protocolo – Respeitando o Decreto Governamental n° 45.103, que suspende a realização de eventos com venda de ingressos, as competições ainda não contarão com a presença de torcedores. Todas as atividades seguirão os protocolos sanitários contra a Covid-19.

Ainda de acordo com a determinação do Estado, todos os profissionais e equipe técnica presentes nas praças deverão fazer o uso da máscara, manter o distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 metro e o uso do álcool em gel.

Confira a agenda completa:

Arena Amadeu Teixeira

Competição: Copa América Gi e Nogi de Jiu-Jitsu Esportivo

Data e hora: Sábado (19/02), às 9h

Organização: Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo

Vila Olímpica

Competição: 1° Etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa

Data e hora: Sábado (19/02) e domingo (20/02), às 8h30

Organização: Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA)

Estádio Carlos Zamith

Competição: Torneio Início de 12 Toques

Data e hora: Domingo (20/02), às 8h30

Organização: Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA)

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Fast x Manauara

Data e hora: (20/02), às 15h30.

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Arena da Amazônia Vivaldo Lima

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Amazonas x Clipper

Data e hora: (19/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – São Raimundo x Penarol

Data e hora: (19/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manaus x JC

Data e hora: (20/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

FOTOS: Mauro Neto/Faar