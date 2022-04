Anitta é perfilada pelo jornal The New York Times

Anitta deve se apresentar no “The Late Show With Stephen Colbert”

O jornal americano The New York Times publicou nesta quinta (7) um perfil da cantora Anitta, fenômeno no Brasil cuja carreira internacional parece ganhar cada vez mais tração desde que ela alcançou o primeiro lugar no ranking global do Spotify com “Envolver”, no mês passado.

A reportagem foi publicada dias antes do lançamento do novo álbum da cantora, “Versions of Me”, marcado para esta terça (12). A publicação antecede ainda uma série de apresentações dela no festival Coachella, na Califórnia.

Baseando-se sobretudo em uma entrevista com a cantora feita por videoconferência, o perfil traça desde os seus primeiros passos na carreira, quando ainda não tinha adotado o nome artístico de Anitta e cantava em bailes funks, até a sua tentativa mais recente de emplacar no mercado americano —que incluiu anos trabalhando com uma fonoaudióloga para minimizar seu sotaque ao falar inglês, como ela conta.