Nesta quinta feita a cantora brasileira postou no twitter que hoje vai ter lançamento do remix de Envolver com J Quiles a partir das 22 horas horários Brasília estará disponível ao publico o Remix.

Outra música que Anitta vai posicional no brasil com a participação do cantor de Reggaeton J Quiles.

