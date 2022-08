Amazonas x Portuguesa-RJ: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série D

Valendo vaga nas semifinais e o acesso para a Série C de 2023, Portuguesa-RJ e Amazonas se enfrentam neste sábado (20), no Luso Brasileiro, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

A equipe que vencer esta eliminatória se classificará para a semifinal da competição, e, consequentemente, garantirá o acesso para a Série C de 2023.

Prováveis escalações

Possível escalação da Portuguesa-RJ: Paulo Henrique; Watson, Marcão, Leandro Amaro e Bruno Santos; Lucas Santos, Netinho e Cafú; Dija Baiano, Skilo e Emerson Carioca.

Possível escalação do Amazonas: Luiz Henrique; Lucão, Alison, Luis Gustavo, Henrique Ávila, Diogo Dolem, Robertinho, Ítalo, Rafael Tavares, Ruan e Judá.

Desfalques da partida

Portuguesa-RJ:

• sem desfalques confirmados

Amazonas:

• Yuri Ferraz: suspenso

Quando é?

JOGO: Portuguesa-RJ x Amazonas

DATA: Sábado, 20 de agosto de 2022

LOCAL: Luso Brasileiro – Rio de Janeiro, RJ

HORÁRIO: 15h (de Brasília)

ARBITRAGEM Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Jose Reinaldo Nascimento Junior e Milton Jeronimo Souza Alves (DF)

Quarto árbitro: Marcello Rudá Neves Ramos da Costa (DF)