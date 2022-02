Amazonas se destaca na lista dos estados com saldo positivo no aumento de empregos em 2021

No acumulado do ano, o Amazonas obteve saldo acima da média nacional de geração de empregos formais

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), apresentou nesta quarta-feira (23/02) dados fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontam saldo positivo referente ao número de trabalhadores no Amazonas em 2021.

De acordo com o levantamento, o estado fechou o ano passado com 35.141 novas pessoas inseridas no mercado de trabalho, totalizando 447.386 trabalhadores formais em todo o território amazonense. Em comparação a 2020, que fechou com saldo positivo de 8.459 empregos, houve um aumento de 415,42% de novas contratações.

Os resultados também apresentados demostram que o Amazonas está 16,90% acima da variação média nacional do saldo de empregos. Enquanto o estado está com uma taxa de variação média de 8,52%, o Brasil está com 7,08% de pessoas admitidas versus demitidas. A região Norte também é destaque e apresentou cerca de 8,62% de variação positiva.

De todos os postos de trabalho fechados no ano passado, 20.630 são ocupados por homens e 14.511 por mulheres, onde 86,8% desses trabalhadores possuem ensino médio completo. Os jovens de 18 a 29 anos foram a maioria dos contratados, com 25.334 pessoas admitidas, seguido dos adultos com faixa etária entre 30 a 49 anos, com 8.948, o que representa o total de admitidos.

Os setores que mais contribuíram para este saldo positivo de admissões foram: Serviços, com 13.343 admissões, seguido de Comércio, com 9.223 pessoas, Indústria, com 8.952, Construção Civil, com saldo positivo de 3.072 pessoas admitidas e o setor Agropecuário, com 521 admissões.

Para a titular da Setemp, Neila Azrak, o resultado desse desempenho é sinal de que o trabalho não parou: “Obter esses gráficos mesmo após um longo período de pandemia é gratificante, pois isso significa que o nosso dever como secretaria é dar suporte aos cidadãos, oferecendo as melhores oportunidades no mercado de trabalho e o apoio do Governo do Amazonas tem sido essencial para isso”, disse.

Apesar de muitos estados terem fechado o ano com saldo negativo em decorrência da pandemia da COVID-19, o Amazonas se destaca nos últimos dois anos, com a contratação de 43.600 pessoas. Com isso, esse resultado também contribuiu para que Manaus aparecesse no topo da lista das cidades que mais ofereceram empregos no ano de 2021.

FOTO: Herick Pereira/Secom