Amazonas registra aumento de 23% de abertura de empresas no ramo de serviços

O Governo do Amazonas, por meio da Junta Comercial do Estado (Jucea), registrou em 2021 um aumento de 23% na constituição de empresas prestadoras de serviço. Ao todo, foram criadas 4.346 novas empresas, número superior ao de 2020, quando foram criados 3.532 empreendimentos.

O setor de serviços liderou o crescimento de novas empresas no estado, que registrou em 2021, apesar da pandemia, o crescimento de 19% na abertura de novos negócios. A presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, assinalou que as razões para o crescimento no ramo de serviços não são algo fácil de se explicar, mas podem estar relacionadas à crise causada pela pandemia.

“Não podemos afirmar com exatidão os motivos desse crescimento, mas podemos supor que os empresários buscaram meios, inclusive com acréscimo de atividades, para não fechar as portas durante a pandemia”, apontou.

Além do setor de serviços, também houve crescimento nos setores de comércio (16%) e indústria (8%). Enquanto no primeiro foram registradas 3.086 novas empresas em 2021, no segundo foram registradas 287. Respectivamente, em 2020, os registros nesses segmentos foram de 2.655 e 264.

Empresas abertas, por segmento, em 2021:

Serviço: 4.346

Comércio: 3.086

Indústria: 287

Empresas abertas, por segmento, em 2020:

Serviço: 3.532

Comércio: 2.655

Indústria: 264

FOTOS: Arquivo/Jucea