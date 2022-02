Amazonas recebe mais 91.960 doses de vacina contra Covid-19 nesta sexta-feira (18/02)

São 62.960 doses de CoronaVac e 29 mil de Pfizer pediátrica

O Amazonas recebeu mais 91.960 doses de vacina contra Covid-19 nesta sexta-feira (18/02), sendo 62.960 doses do imunizante CoronaVac e 29 mil doses da Pfizer pediátrica. As vacinas são distribuídas posteriormente mediante nota informativa com o quantitativo de doses destinadas para cada um dos municípios, conforme lote recebido pelo Ministério da Saúde.

As doses contemplam o desenvolvimento da campanha de vacinação contra Covid-19 e devem atender ao público infantojuvenil e também aos adultos já que a Pfizer pediátrica é destinada a crianças com idade entre 5 e 11 anos e a CoronaVac atende ao público de 6 a 17 anos e quem tem 18 anos ou mais.

As vacinas chegaram ao Amazonas, por meio de voo comercial da Latam Airlines, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Os volumes com as doses foram transportados, com escolta, à sede da FVS-RCP onde as vacinas foram armazenadas. Ao chegar à FVS-RCP, a equipe técnica do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Amazonas confere o quantitativo de doses.

A distribuição de imunizante ocorre após agendamento dos municípios junto à equipe do PNI, que emite as notas documentais e repassa as doses aos representantes das secretarias municipais de saúde, durante retirada na sede da FVS-RCP. O PNI também realiza o monitoramento e a articulação para distribuição das doses junto aos municípios.

Vacinômetro – Dados parciais do PNI apontam que 6.274.069 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira (17/02), sendo 2.979.143 de primeira dose, 2.406.868 de segunda dose, 58.783 com dose única, 828.652 de 1ª dose de reforço e 623 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

FOTOS: Girlene Medeiros/FVS-RCP e Divulgação/FVS-RCP