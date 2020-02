Amazonas inicia campanha de imunização contra o sarampo

Iniciou nesta segunda-feira (10/02) a Campanha Nacional de Vacinação da Tríplice Viral, que previne contra sarampo, rubéola e caxumba. De responsabilidade dos municípios, os locais de vacinação são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Na capital, Manaus, além das UBSs, os Centros de Atenção Integral à Criança (Caics) também disponibilizam a vacina.

A campanha acontece até o dia 13 de março e tem como público-alvo crianças e jovens de 5 a 9 anos de idade que ainda não foram imunizados contra a doença.

No Caic Alberto Carreira, localizado no bairro Compensa, na zona oeste, os pais que estiveram na unidade receberam orientações sobre a campanha de vacinação e aproveitaram para imunizar os filhos.

Moradora do município de Iranduba, a dona de casa, Jucimara Menezes, compareceu ao Caic com a filha e dois sobrinhos. Eles tinham consultas agendadas e, assim que soube da campanha de vacinação, Jucimara foi até a sala de imunização verificar a possibilidade deles tomarem a vacina.

“Como eu moro longe, aproveitei para vacinar os meninos e verificar se a caderneta deles estava em dia, porque é muito importante para evitar doenças”, disse a dona de casa, que precisou vacinar apenas um dos sobrinhos, já que os demais estavam com vacinas em dia.

A enfermeira Ana Flávia Toss explicou como funcionará o atendimento na unidade para que todos que estão dentro da faixa etária recebam a imunização durante a campanha.

“Aqui no Caic, nós costumamos atender, para as consultas médicas e vacinação, crianças de 0 aos 13 anos de idade. Mas, durante o período da campanha, os jovens que estão dentro da faixa etária de imunização, ou seja, entre os 14 e 19 anos, também podem procurar a unidade que irão receber a vacina sem qualquer impedimento, basta apenas apresentar o cartão de vacinação”, informou.

Dia D – No sábado (15/02), acontece o Dia D de mobilização nacional, com atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da rede municipal. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) todas as secretarias municipais de saúde receberam as doses da vacina.

No segundo semestre, acontece a segunda etapa da campanha Nacional da Tríplice viral. De 3 a 31 de agosto, pessoas com idade entre 30 e 59 anos serão imunizadas contra a doença e no dia 22 de agosto acontece o Dia D de mobilização nacional.

Dados – O Amazonas está há um ano sem registrar casos de sarampo. Os últimos foram em janeiro do ano passado. Em todo o ano de 2019, foram quatro casos de sarampo, sendo três em Manaus e um em Coari. Em 2018, o estado registrou 9.809 casos confirmados em 50 cidades.

