Amazonas garante R$ 1,3 bi em fomento para infraestrutura e agronegócio

O governador Wilson Lima assinou, na tarde desta terça-feira (15/02), um protocolo de intenções para aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Banco da Amazônia (Basa). Com isso, o Amazonas assegurou R$ 1,3 bilhão em fomento para as áreas de infraestrutura, setor empresarial e agronegócio do estado, em 2022.

A assinatura do protocolo aconteceu na sede do Governo do Estado, localizada na zona oeste de Manaus. Na ocasião, o governador destacou os investimentos do Governo do Amazonas para promover desenvolvimento. Entre os exemplos, citou a duplicação e modernização da AM-070, estrada importante da Região Metropolitana de Manaus, que facilita o escoamento da produção rural e do polo oleiro, além do acesso a atrativos turísticos.

Do montante de R$ 1,3 bilhão disponibilizado, R$ 521,40 milhões serão direcionados à infraestrutura do estado; R$ 352,27 milhões para o setor empresarial; e R$ 108,21 milhões para o agronegócio. No ano de 2021, o Basa aplicou mais de R$ 1 bilhão com recursos do FNO, garantindo crédito para empreendedores de todos os portes e setores do Amazonas.

Recorde – O Basa fechou 2021 com um recorde de contratações em toda a região. De acordo com o presidente da instituição financeira, Valdecir Tose, foram mais de R$ 12,5 bilhões aplicados na Região Norte com os recursos do FNO.

“Desses R$12,5 bi, cerca de R$ 8 bi foram somente no setor do agronegócio, seja através de agroindústria, para os pequenos e médios produtores rurais. Cerca de R$2,5 milhões foram aplicados no setor de infraestrutura e o restante no setor de comércios e serviços”, salientou.

