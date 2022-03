Alunos do Curso de Formação de Sargento Combatente realizam prova prática de Treinamento Físico Militar

Curso é realizado pela SSP-AM, por meio do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (IESP), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizou, na manhã desta quinta-feira (24/03), a avaliação prática da disciplina de Treinamento Físico Militar (TFM), do Curso de Formação de Sargento Combatente (CFSC). As provas ocorreram na Vila Olímpica de Manaus, localizada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital.

Conforme o supervisor da prova, tenente BM Elias Neto, 24 alunos participaram das atividades, que foram divididas em três etapas: corrida, flexões e abdominais, finalizando com natação de 50 metros.

“O aproveitamento deles foi de 100%. Acredito que todos conseguiram superar seus limites. É isso que a gente espera de cada um dos integrantes dessa turma, para fortalecer nossa corporação e atender melhor a sociedade em geral”, destacou o oficial.

Ainda de acordo com o tenente, o TFM tem o intuito de condicionar o militar tecnicamente, psicologicamente e fisicamente para a realização das atividades durante o curso e nas ações executadas posteriormente.

(Foto: Luana Mendonça/SSP-AM)