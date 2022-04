Alunos de escola estadual em Manaus avançam para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Biologia

Quatro estudantes estudam na Escola Estadual Rofran Belchior

Os estudantes Alyson Souza Silva, Ana Carla Lameira, Ana Keila de Valença e Stephany de Conceição Malcher, todos da Escola Estadual Rofran Belchior da Silva, localizada no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus, foram selecionados para a segunda etapa da XVIII Olimpíada Brasileira de Biologia. A prova foi realizada no dia 11 de março, e teve seu resultado divulgado no último dia 30.

Voltada a alunos do Ensino Médio e organizada pelo Instituto Butantan, a olimpíada tem como intuito promover e disseminar conhecimento nas áreas da Biologia e Ciência. Os estudantes da 3ª série concorreram com quase 100 mil alunos de todo o Brasil e no Amazonas ficaram entre os apenas 107 classificados. A segunda fase irá ocorrer na sexta-feira (08/04).

Treinados pelo professor Thiago Alexandre Petersen, os alunos tiveram reforço com conteúdos gerais das provas, além de refazer as provas antigas da olimpíada para melhor absorção da matéria. O docente também disponibilizou temas atuais sobre possíveis tópicos da prova, com materiais enviados por meio virtual para todos.

“Com o estudo dos temas atuais pudemos trazer conteúdos já estudados em sala de aula para maior reforço, como doenças negligenciadas, vírus, entre outros tópicos da biologia e da ciência”, diz o professor.

Segunda fase – Dividida em duas etapas (2A e 2B), a segunda fase será realizada na sexta-feira (08/04), das 9h às 16h, nas escolas dos candidatos.

A prova é composta por 50 questões de múltipla escolha, com duração máxima 2 horas e mínima de 30 minutos, abordando o mesmo conteúdo programático disponibilizado no site da Olimpíada. O resultado do gabarito final para a fase 2B será divulgado até dia terça-feira (12/04).

FOTOS: Divulgação