Agentes da SSP-AM prendem homem com armas e drogas

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio dos agentes da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), prendeu um homem de 24 anos com armas e drogas no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. A prisão foi efetuada durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada no bairro na manhã desta quarta-feira (09/03).

De acordo com o relatório policial, os agentes foram acionados após uma denúncia anônima, recebida por meio do 181, o disque denúncia da SSP-AM, informando que o suspeito estaria na rua 10, comercializando entorpecentes.

As equipes foram até o local e identificaram o homem citado na denúncia. Durante a abordagem, foram encontradas com o homem duas armas de fogo calibre 38, cinco munições do mesmo calibre, 96 porções de drogas, entre oxi e cocaína, além de R$ 300 em espécie.

De acordo com os policiais que atuaram na ocorrência, o infrator já tinha passagens pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Denúncia

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.

(Foto: Divulgação/SSP-AM)