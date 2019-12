A ADS realizará uma edição especial da Feira de Produtos Regionais. Serão duas tendas, medindo 10×10 e abrigando 12 produtores rurais, que estarão comercializando produtos como goma de tapioca, farinhas, frutas, verduras, pamonha e canjica.

Moradia – Em ação da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (SECT), 100 famílias serão beneficiadas no “Muda Manaus” com a entrega de títulos definitivos de imóvel. A entrega dos documentos será feita no CECF Teonízia Lobo, a partir das 14h, na quinta e sexta-feira (5 e 6/12), e a partir das 7h40 no sábado (7/12). Também no Centro, a equipe da SECT terá serviços como consulta processual, assessoramento jurídico e atualização de cadastro socioeconômico.

A Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) irá entregar 95 Termos de Quitação para mutuários do residencial Amadeu Soares Botelho, que já estão com os seus contratos de imóvel quitados e sem débitos financiados junto ao órgão. O documento possibilita o acesso à regularização, como escritura e documentação cartorial do imóvel.

Crédito e geração de renda – Pequenos empreendedores do Amazonino Mendes (Mutirão) serão beneficiados com ações de crédito do FPS e da Afeam. Pelo Programa Crédito Solidário, realizado em parceria pelos dois órgãos, serão destinados R$ 273 mil para 224 proponentes, que terão créditos de R$ 700 a R$ 2 mil para desenvolver seus negócios. A entrega dos cheques simbólicos será na sexta e no sábado (6 e 7/12), no CECF Teonízia Lobo.

A Afeam irá destinar mais de R$ 172.524,73 para 43 empreendedores, dentre comércios de estivas, salões de beleza, fabricantes de doces e salgados, lanchonetes, oficinas mecânicas, entre outros, gerando mais de 140 ocupações e contribuindo para o aquecimento da economia do bairro. A Agência realizará, ainda, uma campanha de renegociação para clientes que estavam em débito na comunidade, com retorno estimado de mais de R$ 86 mil.

Qualificação profissional – As ações do “Muda Manaus” irão favorecer o público que busca se posicionar no mercado de trabalho, com serviços de emissão de documentos e capacitações no Centro de Convivência Teonízia Lobo. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), por meio da Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo, vai oferecer serviços de emissão de 1ª e 2ª via da Carteira de Trabalho, habilitação de seguro-desemprego, emissão da carteira de artesão e atendimento jurídico, sempre das 9h às 14h.

A reinauguração do laboratório de Informática do Teonízia Lobo é destaque nas ações do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), no programa estadual. Além da reabertura da unidade, com reforma da sala e aquisição de 15 novos computadores, a equipe do órgão fará o cadastro para o curso de Informática, que terá 90 vagas nos turnos da manhã, tarde e noite. O Cetam irá ainda anunciar ações para 2020, no Teonízia Lobo e em duas unidades na zona leste, que oferecerão, ao todo, 1.320 vagas.

Esporte, lazer e cultura – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que atua de forma compartilhada na gestão dos Centros de Convivência da Família (CAFs), vai oferecer uma série de atividades esportivas e de lazer para crianças e adultos para o público no primeiro dia do “Muda Manaus”, das 15h às 21h. A agenda terá minitorneios de futebol e vôlei para crianças, com direito a premiação, mais dança ao ar livre e aula de alongamento.

Além de um estande com divulgação de serviços, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa vai promover atividades culturais diversas a partir da quinta (5/12), às 15h, incluindo intervenções de grafite e danças urbanas, apresentações de palhaços e a biblioteca infantil do Mania de Ler, nos três dias do programa. As atividades seguem até a segunda (9/12), com oficinas de Danças Urbanas, Teatro, Dança de Salão e Empreendedorismo.

Dentro da programação do “Muda Manaus”, entre 6 e 18 de dezembro, seis escolas estaduais do entorno vão receber equipes para atender os moradores das comunidades nos serviços de saúde, esportes, artes, meio ambiente e sustentabilidade, inclusão e ação social, coordenadas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

Segurança e trânsito – O Departamento de Prevenção à Violência (DPV), da Secretaria de Segurança Pública participará da programação do “Muda Manaus” com estandes e palestras. Na sexta (6/12), a equipe do DPV estará na Escola José Lindoso falando sobre a atuação da Segurança Pública, pela manhã e à tarde, enquanto o público no Centro de Convivência Teonízia Lobo confere um estande do Previne.

No sábado (7/12), no Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte), localizado na avenida Coronel Sálvio Belota, nº 145, das 8h às 12h, serão oferecidos serviços de saúde, social, beleza e cidadania. Entre os especialistas à disposição estarão clínico-geral, pediatra, neurologista, cardiologista, psiquiatra, psicólogo, dentista e fisioterapeuta. A população poderá contar com orientações sobre programas sociais, além de receber atendimento jurídico. Serão oferecidos ainda cortes de cabelo (masculino e feminino), esmaltação, design de sobrancelhas, barbearia e massagem para os pés. Haverá um estande sobre Inclusão Digital e exposições de viatura do Corpo de Bombeiros e materiais de busca e salvamento.

Também no CPA Norte, das 7h ao meio-dia do sábado (7/12), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) ofertará todos os serviços referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de veículos, vistoria veicular, parcelamento de débitos veiculares e atividades educativas para crianças. No CECF Teonízia Lobo, na quinta-feira (5/12), do meio-dia às 22h, e sexta e sábado, das 7h às 18h, agentes do órgão irão tirar dúvidas sobre CNH e veículos, e expor materiais educativos e orientações do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot).

Fiscalização – Também no Teonízia Lobo serão oferecidos atendimentos do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM), com registro de denúncias e abertura imediata de reclamações, e entrega de informativos que esclarecem dúvidas mais frequentes dos consumidores. A agenda terá ainda palestras educativas e fiscalizações em locais que tenham sido alvo de denúncias e em estabelecimentos como bancos e supermercados.

