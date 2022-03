Adaf assina termo de cooperação técnica para fortalecer ações em Autazes

São previstas atividades de Educação Sanitária e de prevenção, controle e erradicação de doenças que ameacem o rebanho

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) assinou, nesta quinta-feira (03/03), um Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a Prefeitura Municipal de Autazes para desenvolver ações conjuntas de Defesa Agropecuária que promovam e salvaguardem o patrimônio animal e vegetal do Amazonas. As atividades serão coordenadas pela autarquia com o apoio do poder municipal e seguirão as diretrizes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Entre as atividades atribuídas à Adaf estão a formulação, coordenação e execução de ações e medidas destinadas à prevenção, ao controle e à erradicação de doenças previstas em programas sanitários e de vigilância epidemiológica; a promoção e execução de medidas que assegurem a identidade e a sanidade dos produtos vegetais destinados aos consumidores, assim como o controle do trânsito de vegetais no Estado; e a fiscalização e inspeção dos produtos de origem animal comestíveis ou não.

Caberá ainda à autarquia fiscalizar e inspecionar pessoas físicas e jurídicas que produzam, comercializem e distribuam produtos biológicos, agrotóxicos e produtos afins, assim como executar a Educação Sanitária e treinar servidores cedidos oficialmente pela prefeitura de Autazes para a execução das ações previstas no termo de cooperação. Informações relativas às atividades desenvolvidas ao longo do cumprimento do TCT também poderão ser solicitadas e cedidas pela Adaf ao poder municipal.

Com tempo de vigência de 60 meses, prorrogável por igual período, a contar da data de publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE-AM), o TCT prevê que o Poder Executivo de Autazes execute, quando pertinente, a elaboração de material educativo, palestras e reuniões relacionados ao programa de Educação Sanitária em parceria com a Adaf.

O município deverá também definir a quantidade necessária de servidores que cumprirão horário de trabalho para a agência de defesa e arcar com os respectivos ônus trabalhistas, previdenciários, sociais e civis desses trabalhadores. Autazes se compromete ainda em custear a infraestrutura necessária para a execução dos trabalhos, incluindo a cessão de imóvel, móveis, computadores e meio de transporte.

O diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo, destaca que a cooperação entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Autazes, por meio da Adaf, é uma oportunidade de fortalecer o trabalho já realizado pela autarquia naquela cidade.

“Por meio desse acordo de cooperação, ganham os produtores, que têm a oportunidade de garantir a sanidade de seus animais; a população de Autazes, que terá à mesa um produto com qualidade reconhecida; e o Amazonas, com a oferta dos produtos locais para outros mercados”, enfatizou.

A previsão é de que o extrato do termo de cooperação seja publicado no Diário Oficial do Estado Amazonas (DOE-AM), num prazo de até 20 dias, a contar da data da assinatura.

Novo veículo – Durante a ida a Autazes, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) entregou ainda um carro modelo Fiat Argo à Unidade Local Veterinária de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) de Vila de Novo Céu. O veículo tem capacidade para transportar cinco pessoas, já está caracterizado com a identidade visual da autarquia e deve auxiliar as ações de fiscalização e orientação desenvolvidas pelos servidores da agência.

Entre as atividades realizadas em Autazes e que devem ser beneficiadas pela chegada do meio de transporte estão a realização de cadastramento e georreferenciamento de propriedades rurais, assim como o deslocamento para realização de barreiras, fiscalização de eventos agropecuários, atendimento a suspeita de focos de doenças, vacinação assistida, vigilância de propriedades de risco e educação sanitária voltada para os produtores rurais.

Escritório – O escritório de Vila de Novo Céu foi inaugurado, em novembro de 2018, como parte integrante de um plano de ação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), após o reconhecimento internacional do Amazonas como área livre de febre aftosa com vacinação, o que demandou a ampliação dos serviços ofertados pela Adaf para todo o estado.

FOTOS: Emerson Martins/Sepror