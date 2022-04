Adaf apreende 2,4 toneladas de manteiga produzida de forma irregular

Produto irregular estava sendo comercializado em mercadinho

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) apreendeu, 2,4 toneladas de manteiga produzida em condições desconhecidas, em um estabelecimento de laticínios no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. O material irregular foi identificado, na semana passada, pela Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Gipoa), após fiscais visualizarem o produto – que estava com o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) paralisado e impedido – sendo comercializado em um mercadinho.

Segundo a coordenadora de fiscalização da Gipoa, Gisele Torres, o estabelecimento havia sido fiscalizado pela última vez em março deste ano, ocasião em que foi identificada não haver atividade. O produto flagrado na câmara fria da empresa pelos fiscais data deste ano, período em que a fabricação de produtos estava paralisada.

“Uma vez que o SIE estava paralisado a pedido do empresário, eles não possuem autorização para fabricar manteiga e nós não sabemos em quais condições sanitárias ela foi produzida”, destacou.

Diante das irregularidades, Gisele afirma que a indústria foi interditada, assim como a câmara fria e o caminhão. O estabelecimento recebeu ainda um auto de infração e deverá apresentar explicações à Adaf. Autos de apreensão e de interdição também foram lavrados pelos servidores da autarquia e o material recolhido foi descartado no aterro sanitário de Manaus.

Irregularidades na produção, transporte e armazenamento de produtos de origem animal podem ser denunciadas à Adaf pelo AdafOuv, por meio do número (92) 99380-9174 (ligação e WhatsApp).

