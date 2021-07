ACUSADO DE TER VITIMADO 04 PESSOAS DURANTE ANIVERSÁRIO NA VICINAL DO ALTO CRATO, TEM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM HUMAITÁ

O juiz CHARLES JOSE FERNANDES DA CRUZ, titular 1ª VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ – CRIMINAL decretou a prisão preventiva do acusado MARCOS DE LIMA COUTO diante do flagrante apurado na madrugada do último domingo em Humaitá.

Contra o acusado pesou o pedido do Ministério Público que pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de

MARCOS DE LIMA COUTO, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Na oportunidade, o Órgão Ministerial promove pelo retorno dos autos à Autoridade Policial para que diligencie no sentido de juntar aos autos:

a) o laudo de perícia em local de crime;

b) As eventuais fotografias do local do crime, das vítimas e dos veículos apreendidos;

c) Os laudos de exame tanatológicos das vítimas fatais e as respectivas

certidões de óbito;

d) Os laudos de exames de corpo de delito das vítimas Felipe de Oliveira Carvalho e Alex

Aragão Rosas. É o parecer e a promoção do MP sobre o caso.

A decisão sobre o flagrante delito do caso ocorrido, foi enviada pelo MP ao Juizado Criminal que, após analisar todo o relatório apresentado decretou a prisao do acusado, agora de forma preventiva.

Veja toda a decisão expedida pela 1ā Vara de Justiça da Comarca de Humaita.

1ª VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ – CRIMINAL – PROJUDI