Aconteceu hoje no Ginasio de Esportes da Escola Estadual Alvaro Maia o I FORUM COMUNITÁRIO UNICEF

Com a participação da comunidade… (Objetivo)

Objetivo: O 1 Fórum comunitário é uma das grandes etapas do projeto sole UNICEF. O evento é um momento de planejamento participativo, troca de informações e diálogo entre diversos membros da comunidade sobre políticas públicas municipais voltadas para a infância e adolescência

Este evento teve como objetivo aprovar o plano de ação municipal pelos direitos de crianças e adolescentes.

O Plano norteará o município ao longo desta edição do selo UNICEF. A partir de um diagnóstico inicial sobre a situação das crianças e adolescentes no município e, em conjunto com a população, o plano de ação é traçado.

Os municípios com o selo UNICEF têm até o dia 15 de março para realização de Fóruns comunitários, para preparar as diretrizes a serem executadas nos próximos anos.

Loading...

Reportagem:

Fotos: