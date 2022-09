“Acima da média”; R$ 200 milhões causam ‘bomba’ no Palmeiras sobre Danilo de última hora e negócio vaza para a torcida

O Palmeiras recusou uma proposta pelo Rony do Qatar e manteve a promessa para Abel Ferreira de que não negociaria mais nenhum jogador importante até o fim da temporada. Leila Pereira foi muito cobrada após negociar Gabriel Veron e até o comandante português não gostou da perda de um jogador que estava ganhando mais minutos com ele.

Após o fim dos campeonatos, a situação muda. O Alviverde sabe que está cada vez mais difícil segurar Danilo, meio-campista que ficou muito valorizado após ser convocado recentemente para a Seleção Brasileira. O Arsenal, da Inglaterra, segue na cola do jogador e informações de bastidores dão conta que eles pretendem fazer uma grande oferta para levá-lo a partir do fim de dezembro.

Estamos vendo os últimos do Danilo no Palmeiras, a maior revelação da nossa história. 😔 pic.twitter.com/IYR7GVsxK4 — Parmera Com Emoção (@ParmeraCom) September 11, 2022

Sabendo de toda valorização e da cobiça no mercado, a presidente Leila Pereira quer vender o brasileiro por algo cerca de 38,5 milhões de euros (R$ 200 milhões na cotação atual). Os dirigentes palmeirenses entendem que essas cifras são compatíveis com o jogador que Danilo é e pode desempenhar ainda mais por ser um jovem em desenvolvimento. Assim que o Brasileirão acabar, as tratativas devem “esquentar”.

O Arsenal quer garantir sua contratação e desbancar os rivais. Além dos Gunners, o meio-campista também foi cogitado no Paris Saint-Germain, Barcelona e times da Itália. O Arsenal, por sua vez, foi quem demonstrou mais interesse e está disposto a investir pesado para levar o atleta rumo ao futebol inglês.

Danilo segue muito calmo e focado em campo. O jovem de 23 anos é muito querido dentro do clube paulista e também já foi muito elogiado por rivais. Sua dinâmica de jogo impressiona e é um jogador capaz de brilhar na Premier League.

Fonte: BolaVIP Brasil