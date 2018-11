ACIDENTE NA BR 23O PRÓXIMO AO PORTAL DE HUMAITÁ

Aconteceu no inicio da noite deste sábado (03) um acidente na BR 230 No km 04 saindo da cidade, próximo ao portal de entrada da cidade.

O fato envolveu uma motocicleta Honda cg 125 de cor vermelha, sem placas e um veículo modelo gol não identificado, que evadiu-se do local sem prestar socorro a vítima.

Segundo testemunhas no local o motociclista colidiu na traseira do veículo com sua motocicleta, os dois vinham no mesmo sentido em direção, a cidade, o veículo gol vinha a frente da motocicleta e freou bruscamente, deixando o condutor da motocicleta sem ter como frear a tempo de dedicar-se a tempo, para evitar a colisão.

A Policia Rodoviária Federal, os Bombeiros, a Polícia Militar e a ambulância estiveram no local.

O acidentado não foi identificado, e no momento do resgate estava consciente, embora machucado e aparentemente sem fratura pelo corpo.

Registramos a chegada da ambulância sendo conduzida por um policial

A direção do Hospital ou a Secretaria de Saúde precisam esclarecer os motivos pelos quais a ambulância de emergência, não chegou conduzida por um motorista da unidade móvel hospitalar. O fato não causou prejuízo ao resgate do paciente, mas chamou a atenção no atraso para a chegada da ambulância, e o fato precisa ser esclarecido o quanto antes.

* Registramos o fato por estarmos passando pelo local*

ACRITICA DE HUMAITÁ