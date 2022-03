Academia STEM/UEA abre vagas para curso gratuito on-line

Curso “Gestão de Portfólio de Projetos de Inovação” será realizado em quatro encontros virtuais, de 7 a 10 de março

A Academia Stem, projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) realizado na Universidade do Estado Amazonas (UEA), abriu inscrições gratuitas para o curso sobre “Gestão de Portfólio de Projetos de Inovação”, ministrado pelo professor e especialista em Gestão de Projetos, José Renato Santiago.

A capacitação é aberta ao público e acontece em quatro encontros virtuais, via plataforma Zoom, nos dias 7, 8, 9 e 10 de março, tendo início sempre às 19h, no horário de Manaus.

Para garantir vaga na formação, basta acessar o endereço: https://www.sympla.com.br/gestao-de-portfolio-de-projetos-de-inovacao__1503575

Os participantes que completarem 75% do curso terão direito a certificado de 16 horas, além da oportunidade de compreender conceitos básicos sobre gestão de projetos e fundamentos da área de inovação.

De acordo com o professor José Renato Santiago, a inovação tem ganhado cada vez mais relevância junto a qualquer organização que busca crescer e se perpetuar. Por isso, a capacitação possui como objetivo potencializar uma maior assertividade e alinhamento entre as demandas e as evoluções mercadológicas.

O curso faz parte da série “Trilhas de Excelência”, ação do Pilar Excelência, um dos braços que integram a Academia Stem, cujo principal objetivo é diminuir as lacunas de conhecimento entre o mercado de trabalho e o ambiente acadêmico

Sobre a Academia Stem – É um projeto de P&D, realizado na UEA, que visa potencializar a formação e capacitação nas áreas da engenharia, ciência, matemática e tecnologia. A Academia Stem é incentivada pela Samsung da Amazônia, nos termos da Lei nº 8.837/1991.

FOTO: Divulgação/UEA