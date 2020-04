9 mil alunos da rede escolar municipal, vão receber merenda escolar em casa

A Prefeitura de Humaitá de Humaitá, através da secretaria municipal de educação vai entregar kits de merenda escolar a 9 mil alunos da rede municipal de ensino. O prefeito do povo Herivaneo Seixas, em companhia da secretária de educação Raimunda D’arque esteve no setor de distribuição de merenda nesta manhã de segunda-feira (27) para verificar os kits que começarão a ser entregues aos pais e alunos em cada escola do município.

Raimunda D’arque disse que, os kits serão entregues nas escolas aos gestores que, coordenarão essa distribuição aos estudantes, pais ou responsáveis. A secretária acrescentou ainda que, os kits são individuais, portanto famílias onde tiver dois ou mais alunos, receberão os kits proporcional a quantidade de estudantes do município. Raimunda D’arque falou ainda que, a logística da educação será utilizada para o deslocamento das merendas também para as escolas da zona rural.

A nutricionista da SEMED Gislayne Goes destacou que, os kits serão proporcionais aos turnos em que os estudantes participam em suas escolas, ou seja, quem estuda turno e contra turno receberá mais merenda individualmente, ela relatou ainda que crianças das creches também receberão seus kits proporcionalmente a seus tamanhos. Gislayne Góes citou também que existem alunos cadastrados com cardápios diferenciados, estes receberão também alimentos integrais e adoçantes em seus kits de alimentos.

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas destacou a distribuição da merenda escolar que, neste momento de epidemia e paralisação das aulas, os estudantes receberão seus alimentos. O gestor humaitaense destacou que a rede de ensino municipal tem cadastrados 9.178 estudantes, e que todos receberão o que é seu por direito!

*”É muito difícil segurar o consumo familiar com todos os filhos em casa, a escola ajuda bastante nossas crianças a se alimentarem de forma saudável, e diminuem a despesa familiar no final do mês, porém, agora vivemos um momento jamais imaginado, e temos que, ajudar também as famílias neste tempo de isolamento social. A SEMED já vai distribuir os kits a cada estudante, priorizando a entrega a rede escolar da zona rural e logo em seguida as escolas da zona urbana!”* Destacou o prefeito Herivaneo Seixas, a nossa redação.