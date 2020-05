Governo antecipa o pagamento de servidores

O Governo do Amazonas vai antecipar para terça-feira (5) o pagamento de servidores estuais, e adiantar para segunda (4) o salário dos profissionais ativos da saúde – incluindo fundações – e dos bombeiros e policiais militares.

Segundo levantamento da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), a folha de abril custará R$ 649 milhões. O calendário de pagamento prevê que os servidores recebam seus salários no segundo e terceiro dias úteis do mês.

O salário de abril, conforme esse decreto deveria ser depositado na terça (5) e quarta-feira (6).

O Estado informou, que sempre que a data prevista para pagamento fica para depois do dia cinco de cada mês, antecipa o salário dos servidores. Neste ano, o mesmo já ocorreu com o pagamento de janeiro e, também, vai ocorrer com os que serão depositados em agosto, outubro, novembro e janeiro de 2021.

A antecipação vem em boa hora para os servidores, diante do quadro de crise criado pelo avanço descontrolado do novo Coronavírus, principalmente em Manaus e cidades como Manacapuru. Levantamento da Sead aponta que a folha de pagamento de abril beneficiará 112.127 pessoas – 75.295 servidores ativos, 29.707 inativos e 7.125 pensionistas previdenciários.

A Sead e a Fundação Amazonprev orientam os servidores a evitarem as agências bancárias nos dias de pagamento. A medida é para evitar aglomerações e manter o isolamento social neste período de combate à transmissão da Covid-19.