IBGE – ABRE INSCRIÇÃO COM VAGAS PARA HUMAITÁ

Estão abertas as inscrições para os processos seletivos simplificados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 3.063 vagas temporárias para atuação no Censo Demográfico 2020, no Amazonas. Há vagas em todos os 62 municípios do Estado.

As oportunidades são para os cargos de agente censitário municipal, com remuneração de R$ 2.100, agente censitário supervisor, com ganhos de R$ 1.700, e recenseador, com remuneração por produção. As inscrições para os processos seletivos vão até o dia 24 de março, e podem ser feitas através do site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/.

Para todo o estado serão disponíveis 90 vagas para agente censitário municipal, 342 vagas para agente censitário supervisor, e 2.631 vagas para o cargo de recenseador. Considerando apenas Humaitá, são 35 vagas para recenseador, 06 vagas para agente censitário municipal/Supervisor.

O candidato poderá escolher o município onde deseja concorrer à vaga.

Requisitos

Os cargos de agente têm como requisito de escolaridade o nível médio completo. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. Os contratados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcional, de acordo com a legislação que regulamenta este tipo de contratação.

A escolaridade para o cargo de recenseador é nível fundamental completo. A carga horária é de no mínimo 25 horas por semana, além de participação obrigatória nos treinamentos.

Os contratos de agentes terão duração de cinco meses, e os contratos de recenseadores, duração de três meses. Ambos os contratos poderão ser prorrogados, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2020 e na disponibilidade de recursos orçamentários.

Inscrições

As inscrições vão até 24 de março. O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição em toda a rede bancária, pela internet ou em casas lotéricas. Pode requerer a isenção da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e o candidato doador de medula óssea, conforme as regras previstas no edital.

As provas para os cargos de agente estão previstas para acontecer no dia 17 de maio e, para o cargo de recenseador, estão previstas para o dia 24 de maio. As provas serão aplicadas em todos os municípios com vagas, conforme o edital. A divulgação do resultado final para os cargos de agente está prevista para dia 12 de junho, e para o cargo de recenseador, para o dia 3 de julho.