Sete gols a favor, um contra, duas viradas, 11 cartões… Não perca a conta: pênalti, confusão, provocações… Teve tudo isso e mais um pouco no Flamengo x Vasco da noite desta quarta-feira no Maracanã. Em jogo antecipado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida maluca e para lá de emocionante terminou em empate: 4 a 4, com dois gols de Bruno Henrique e outros de Everton Ribeiro, Pikachu, Marcos Júnior, Marrony e Ribamar, além de um contra de Danilo Barcelos. Na tabela, resultado ruim para os dois lados: o Rubro-Negro não tem mais chances de ser campeão essa semana, e o Cruz-Maltino fica cada vez mais distante do sonho de classificação para a Libertadores.