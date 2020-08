A POLÍCIA CIVIL EM APUÍ PEDE APOIO NA LOCALIZAÇÃO DESTES DOIS HOMENS

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), representada pela 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Apuí (distante 590 quilômetros em linha reta da capital), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de José Alves de Moura e Erick José M. Araújo, 25, desaparecidos desde a última quinta-feira (13/08), quando entraram em contato com os familiares por volta das 22h30 .

De acordo com o delegado Francisco Rocha, titular da 71ª DIP, o patrão da dupla registrou ocorrência afirmando que os funcionários vieram de Ji-Paraná para Apuí e que depois seguiram para o Distrito de Sucunduri fazer cobranças e vendas. Segundo Francisco Rocha o noticiante afirmou que obteve informação de que os funcionários estavam no Distrito de Sucunduri, distante 110 quilômetros da sede municipal, e desde então perdeu o contato com a dupla.

Ambos os cobradores e vendedores estariam com os recebíveis da féria, mercadoria e uma camioneta Ford Ranger, cor branca placa QTB 5318/RO. Os desaparecidos entraram em contato com o patrão dizendo que retornariam para a Apuí (sede municipal) ainda na quinta-feira, 13, mas que desde então os telefones celulares estão fora de área e os aplicativo WhatsApp de ambos estão aparentemente, também, fora de área.

👉 Disque-denúncia – Quem puder colaborar com informações sobre a localização de ambos os vendedores, basta entrar em contato por meio do número (97) 3389-1709, ou então pelo fone WhatsApp (97) 99165-2506. “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Rocha.

Reportagem: Vanderlei Alves

Foto: Divulgação/Rede Social