ZIKA VIRUS É REGISTRADO COM 14 CASOS EM HUMAITÁ

O período de invernos quando temos chuvas quase diariamente, é altamente propício para o aparecimento de casos provocados pelo Aedes Egypty. Em Humaitá os casos são rastreados e os exames enviados a Porto Velho onde o Laboratório Lacen certifica após exames periciais. Neste mês de fevereiro, já foram notificados 44 casos, sendo confirmados 10. Segundo dados da SEMSA do município o combate é os rastreio estão acontecendo nos bairros, com apoio do 54° BIS e servidores da Funasa.

O prefeito Dedei junto com a SEMSA já concentram as informações em um COMITÊ DE CRISE que se reúnem todas as semanas, para debaterem e apresentarem dados sobre os vírus endêmicos que estão sendo notificados na zona urbana.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ