Wilson Lima recebe representantes do BID e debate modernização no Governo do Amazonas

O governador Wilson Lima recebeu representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para discutir o programa Governo Digital, um dos componentes do novo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), que é financiado pelo BID. Durante o encontro, o governador destacou que, a partir deste ano, o Governo do Amazonas terá novos avanços nos serviços digitais voltados aos cidadãos e modernização na administração pública. O encontro aconteceu na sede do governo nesta segunda-feira (30/01).

“A gente tem uma parceria muito grande com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como o nosso Prosamin+, programa de saneamento muito exitoso, fora outras parcerias que a gente está fazendo, como essa para a modernização dos nossos processos, uma pauta que me interessa muito, e esse é o caminho do serviço público para torná-lo mais eficiente e diminuir custos. Então, essa expertise que o BID tem é muito importante para gente”, disse o governador Wilson Lima.

Participaram da reunião o chefe do Clúster de Governo Digital do BID, Miguel Porrúa, o especialista principal em modernização do Estado e Chefe da linha de crédito Brasil Mais Digital, Mariano Lafuente, o especialista Sênior em Governo Digital e Segurança Cibernética, Santiago Paz, além de secretários e de gestores do estado, como os titulares da Secretaria de Estado da Administração (Sead), Fabrício Barbosa, o coordenador da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo, e a coordenadora da Unidade de Gestão Integrada (UGI), Lúcia Carla Gama.

“Foi uma excelente reunião. Fica claro para nós também através da liderança do governador e dos secretários de abraçar essa agenda. Do nosso lado, temos a linha de crédito Brasil Mais Digital com R$ 1 bilhão de dólares, que procura apoiar a transformação digital do país através da conectividade de economia digital, e estamos muito contentes com essa parceria com o governo do Amazonas”, afirmou Mariano Lafuente.

Agenda em Manaus

O Banco Interamericano de Desenvolvimento cumpre agenda em Manaus para uma visita técnica de supervisão ao Prosamin+, programa voltado para obras de urbanização, conjuntos habitacionais, saneamento básico e que, também, possui um componente voltado à governança digital.

A comitiva também esteve no estado para alinhar potenciais novos investimentos para aprimorar serviços digitais e o parque tecnológico do Governo do Amazonas, tornando a gestão estadual ainda mais eficiente.

As tratativas visam a implantação, no estado, de um amplo programa voltado para Transformação Digital, Cibersegurança e Governança Digital. O novo Prosamin+ está destinando U$ 5 milhões para melhorar e ampliar os serviços digitais aos cidadãos e modernizar a administração pública, atendendo parte da demanda do projeto maior que está sendo proposto para o Amazonas.

“O BID é um parceiro de bastante tempo e conhece as nossas necessidades. O governador Wilson Lima tem muito claro em sua cabeça a questão de ter um governo mais efetivo e a ideia é, nós da equipe técnica junto com o BID, proporcionar as ferramentas para que a gente possa alcançar esses objetos”, concluiu o titular da Secretaria de Estado da Administração (Sead), Fabrício Barbosa.

FOTO: Diego Peres