Wilson Lima destaca avanços no turismo do Amazonas durante inauguração do voo da Azul entre Manaus e Fort Lauderdale

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e representantes da empresa Azul Linhas Aéreas participaram de solenidade que marcou o início das operações da companhia para ligar Manaus a Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, uma das cidades norte-americanas mais procuradas por turistas brasileiros. O voo inaugural partiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes na manhã desta quinta-feira (15/12).

“Isso é um reflexo do conjunto de ações que a gente está realizando com as empresas, a disposição que a gente tem colocado o Governo do Estado para ajudar não só a Azul, mas outras companhias aéreas, naquilo que for de competência do Governo do Estado, para ajudar as prefeituras na recuperação de aeroportos”, destacou o governador.

Wilson Lima relembrou, por exemplo, o aeroporto de Barcelos (cidade conhecida pela pesca esportiva), inaugurado no início deste ano, e informou que a pista de pouso de Itacoatiara também está prestes a ser entregue. O governador também destacou o trabalho feito em conjunto com o Governo Federal para reforçar a malha aérea na região.

“Nós firmamos, inclusive, um convênio com o Governo Federal para poder recuperar 13 aeroportos no interior do estado. Tudo isso fomenta a atividade turística, e o Governo do Estado tem essa missão de dar as condições”, completou.

Além do governador, estiveram presentes na solenidade de inauguração o diretor de relações institucionais e aeroportuárias da Azul Linhas Aéreas, Fábio Campos; a CEO da Vinci AirPorts, Karen Strougo; e o diretor-presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur), Gustavo Sampaio. Com o novo voo, a partir de agora, visitantes dos Estados Unidos que vêm ao Amazonas não precisarão mais realizar conexão em outras cidades brasileiras.

“Hoje, a gente vai poder falar que o turista americano sai de Fort Lauderdale e com uma conexão rápida vai a Barcelos pescar. A gente vai poder falar também que o cidadão amazonense do interior, nos 13 destinos, vai poder vir a Manaus com mais facilidade, e tudo isso não seria possível sem a parceria da Azul com o Governo do Estado, na pessoa do governador, a quem agradeço junto a toda sua equipe”, disse Fábio Campos, destacando que a data de inauguração do novo voo coincide com o aniversário da Azul, que completa 14 anos.

O voo Manaus-Fort Lauderdale irá operar três vezes por semana: às terças, quintas e sábados. Já o retorno, de Fort Lauderdale para a capital amazonense, ocorrerá às segundas, quartas e sextas-feiras. Na ida, o voo AD8722 decola do Aeroporto Internacional de Manaus às 10h30, pousando na Flórida às 14h55. No sentido inverso, o voo parte de Fort Lauderdale às 22h40, pousando em Manaus às 5h.

Os voos serão operados por aeronaves A320neo, com capacidade para transportar até 174 passageiros. Clientes da Azul poderão desfrutar de serviço de bordo com refeições, além de entretenimento de bordo on demand, com séries e filmes de maior sucesso da história da televisão e do cinema.

De Manaus para o interior

Os municípios de Apuí, Eirunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Manicoré e Borba passaram a contar, no último dia 5 de dezembro, com voos comerciais da Azul que fazem ligação com a cidade de Manaus. Em 2019, no primeiro ano da atual gestão estadual, a Azul atuava em apenas três municípios do Amazonas.

Com esses novos cinco destinos, o número de cidades alcançadas com voos da Azul chega a 14. No Amazonas, a Azul também conta com voos nas cidades de Maués, Tefé, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Lábrea, Coari, Barcelos, além de Manaus.

Dados da Amazonastur apontam que houve um aumento de 32,12% no número de passageiros domésticos de janeiro a setembro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021. Da mesma forma, houve um crescimento de 1.184% na movimentação de passageiros internacionais, saltando de 2.045 para 26.267, devido à ampliação do número de voos.

Plano de expansão

O acordo para a manutenção de voos e criação de novas rotas para o Amazonas foi firmado entre o Governo do Amazonas e a empresa Azul, no biênio 2022/2023.

Dentre os dispositivos, está a renovação da concessão do benefício de redução da carga tributária sobre o combustível de aviação por parte do Governo do Estado. Em contrapartida, a Azul tem responsabilidade de manter as operações atuais, além da criação de novas operações.

