Wilson Lima afirma que certificação internacional confirma Hospital Delphina Aziz com unidade de referência e excelência

O governador Wilson Lima destacou que os investimentos na rede estadual de saúde tornaram o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz em centro de excelência e referência em média e alta complexidade. Nesta terça-feira (24/01), a unidade recebeu a Certificação de Acreditação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), sendo a primeira vez na história do Amazonas que um hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) detém o selo de qualidade.

Na ocasião, o governador agradeceu ao empenho dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), bem como da OPY Health, responsável pela Parceria Público-Privada (PPP) e INDSH, responsável pela contratação de enfermeiros e médicos, e relembrou que quando chegou ao governo, em janeiro de 2019, a unidade funcionava com apenas 30% de sua capacidade e que hoje está operando com os 362 leitos, sendo 100 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de reforçar o início dos transplantes de rins e implante coclear na unidade, ainda este semestre.

“Isso (o reconhecimento da ONA) é resultado do esforço que a gente tem feito para tornar o Delphina Aziz um hospital de excelência e a gente tem conseguido avançar muito. O Hospital Delphina Aziz foi uma referência para os casos de Covid-19. Depois que os casos diminuíram, a gente começou a usar essa estrutura para realização de exames de alguns outros procedimentos ambulatoriais e de cirurgias. O Hospital tem um dos mais modernos centros de cirurgia da região norte e a gente está usando isso para reduzir o tempo de espera para um procedimento como esse”, declarou Wilson Lima.

Além do governador, participaram do evento de certificação, realizado no auditório do Delphina Aziz, o secretário da SES-AM, Anoar Samad; o deputado estadual eleito e médico do Hospital, George Lins; o vereador Elan Alencar; o presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), José Carlos Rizoli; o presidente CEO da empresa OPY Helth, Otávio Silveira; o diretor operacional Norte/Oeste do INDHS, José Luiz Gasparini; o diretor técnico do INDSH, José Ribamar Branco Filho; a diretora executiva do CHZN, Cinthia Rodrigues; a diretora de certificações da Vanzolini, Angelita Zabbi; e demais diretores, coordenadores e colaboradores das instituições.

A Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde. Para ser acreditada, a organização precisa comprovadamente atender aos padrões definidos pela ONA, reconhecidos internacionalmente.

Seguindo as normas estabelecidas para o reconhecimento, a unidade hospitalar Delphina Aziz recebe o selo de acreditação nível 1, dos três existentes. Por ele, fica reconhecida que a unidade de saúde cumpre ou supera os padrões de qualidade e segurança definidos pela ONA. São avaliadas todas as áreas de atividades da instituição, incluindo liderança, aspectos estruturais e assistenciais, organizacionais e operacionais.

O Certificado é válido por dois anos. As avaliações de manutenção da certificação são realizadas a cada oito meses, assim como a verificação da possibilidade do aumento nos níveis de Acreditação existentes. Em julho de 2023, o Hospital Delphina Aziz passará novamente por avaliação.

“Não é fácil de conseguir uma certificação ONA, isso tem que ficar claro porque não é qualquer um que chega e diz ‘eu vou ter’. A maioria não consegue. Então, vocês todos (servidores) estão de parabéns. Parabéns, governador Wilson Lima. Pela primeira vez na história um hospital público tem uma certificação tão importante como essa que vai aumentar ainda mais a segurança dos pacientes”, ressaltou o secretário de estado da Saúde, Anoar Samad.

Avaliação

Para que uma unidade de saúde receba o Selo Nacional de Qualificação são destinadas pela ONA a fazerem as avaliações, instituições habilitadas, responsáveis em expedir o documento com o parecer referente aos critérios estabelecidos para obtenção do selo, nomeadas como Instituições Acreditadoras de Certificação (IACs). No caso do Hospital Delphina Aziz, a organização avaliadora foi a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV).

Durante três dias do mês de março de 2022 foram realizadas auditorias para validação dos critérios estabelecidos pelo manual da ONA. Em novembro, a equipe da Vanzolini esteve na unidade de saúde para avaliar se permaneciam os critérios em dia e se as sugestões haviam sido adotadas. Em seguida, um relatório foi enviado para a ONA que expediu, no dia 28 de novembro de 2022, o certificado, tornando o Hospital Delphina Aziz a primeira unidade de saúde da rede pública do Amazonas com essa certificação nacional reconhecida mundialmente.

Hospital Delphina Aziz

A unidade hospitalar, referência em média e alta complexidade no Amazonas, é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e continua desempenhando trabalhos de melhorias contínuas, visando implantação de processos mais eficientes com foco na segurança do paciente e sustentabilidade dos projetos para alcançar níveis superiores de Acreditação Hospitalar.

Somente em 2022, foram realizadas pela unidade mais de 74,5 mil consultas ambulatoriais e mais de 12,8 mil cirurgias. Em novembro de 2022, o governador Wilson Lima anunciou que a partir deste primeiro semestre de 2023, o hospital passará a realizar transplante renal e implante coclear, entre outros serviços. Para 2024, a meta é iniciar a realização de transplantes de fígado.

FOTOS: Diego Peres e Alex Pazuello / Secom