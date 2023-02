Wanessa lamenta encerramento de bloco antes do previsto: ‘Foi um constrangimento’

A cantora, que estreou nas ruas de São Paulo com o bloco Xainirô, recorreu às redes sociais para lamentar e explicar as causas do encerramento antecipado de sua apresentação na tarde do último domingo (12).

‘Foi um constrangimento’, lamenta Wanessa por encerramento de bloco antes do previsto (BANG Showbiz)

‘’A gente infelizmente teve que encerrar o bloco antes do previsto. Vou fazer uma crítica construtiva ao nosso país, ao nosso estado, à cidade de São Paulo. A gente estava no meio do bloco, com mais três convidados para participar. Tinha mais uma hora e meia de show, mais ou menos’’, lamentou.

Na sequência, a estrela revelou que o show precisou ser interrompido pela polícia por conta de problemas com o pneu do trio elétrico, e aproveitou para se desculpar com o público.

‘’A polícia infelizmente veio e mandou a gente parar o trio de qualquer maneira. Deixou a gente fazer a última música, e a gente teve que se despedir. Disseram que o nosso trio estava indevido, que não podia ter saído. Só que esse mesmo trio que está com a gente saiu e fez outro percurso de bloco de rua ontem, da mesma forma. A causa foi que o nosso pneu não estava apto para sair. O pneu do nosso trio estava careca. Nós corremos atrás para trocar, mas não deu tempo. (…) Fica a minha crítica. Isso não é legal, foi um constrangimento para mim. Peço desculpas, realmente fugiu do meu controle. Mas agradeço pelo que a gente pôde fazer aqui. Foi lindo e maravilhoso’’, explicou.