“Vou socar ele no paredão”; BBB 23: Gustavo ‘chuta o balde’ e cogita indicar aliado para a próxima berlinda

A madrugada desta quarta-feira (8) foi agitada entre os confinados no BBB 23. Após a saída de Tina, alguns participantes da atração global se reuniram para conversarem sobre o futuro do jogo. Gustavo, líder da semana, não perdeu tempo e flagrou um aliado tendo algumas atitudes que não o agradou.

Enquanto Cara de Sapato se conversava com alguns integrantes do Quarto Deserto, defendendo sua relação com o cowboy e se desentendendo com o antigo grupo, o affair de Key também falava sobre a relação com o lutador. Entretanto, Gustavo acabou admitindo que pode votar no atleta.

“Eles tão com essa separar grupo, de rasgar grupo, mas quem tá falando de quebrar grupo é ele [Sapato]. Ele veio falar pra mim que eu sou prioridade ele, mas hoje na mesa ele veio falar de voto, que se tiver que tirar o Cowboy da reta pra votar no Fredinho dele, ele não votaria nele. Que prioridade é essa? […] Gosto muito dele, mas estou esperando ele falar. Porque eu já coloquei o meu na reta pra tirar o dele.”, começou dizendo o agroboy.

Por fim, Gustavo acabou revelando que caso Cara de Sapato decida priorizar Fred Desimpedidos, ele irá indicar o lutador ao paredão. “Eu tô observando, mas se for isso mesmo [priorizar o Fred primeiro], eu vou socar ele no Paredão. Porque ele é prioridade minha, mas agora depois disso…”, confessou o cowboy.