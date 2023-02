Vigilância da água distribuiu mais de 3,8 milhões de frascos de hipoclorito para prevenir doenças

Para prevenir doenças de veiculação hídrica, a Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), distribuiu mais de 3,8 milhões de frascos de hipoclorito de sódio, em 2022. As ações estão ligadas ao Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), do Ministério da Saúde (MS).

A estratégia visa a prevenção de doenças de veiculação hídrica, relacionadas ao consumo de água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação (Portaria GM/MS Nº 888 de 04/05/2021). Ao longo de todo o ano passado, os 62 municípios foram contemplados com o insumo totalizando 3.894.150 frascos entregues em todo o estado.

A distribuição e a logística ocorre sob o monitoramento da equipe do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA), por meio da Gerência de Riscos Não Biológicos (GRNB), que permitiu o alinhamento da estratégia de distribuição, que também é realizada por meio da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) da SES-AM.

A coordenadora estadual do Vigiagua, Geani Souza, destacou que a estratégia de monitoramento é determinante para o fortalecimento das ações de vigilância em saúde relacionadas à qualidade da água no Estado. “Nós trabalhamos com um sistema on-line que é atualizado sempre que há uma nova distribuição. Isso agiliza a comunicação e o acesso dos municípios ao insumo”, ressalta.

A distribuição dos frascos impacta na qualidade de vida da população que mais precisa. O hipoclorito trata a água que é distribuída nos municípios, principalmente em regiões com dificuldade de acesso rápido à água tratada.

Indígenas

Para 2023, a GRNB vai incluir no Vigiagua os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) para atender com melhor eficácia às populações indígenas do Amazonas. Estão sendo esperados, em torno de 5.170.000 frascos, cerca de 1,1 milhão a mais do que foi entregue para o Amazonas em 2022.

Esse aumento vai permitir a ampliação do programa, que já foi articulado com os DSEIs.

FOTOS: Girlene Medeiros/FVS-RCP