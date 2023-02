Vice-governador Tadeu de Souza realiza abertura do ano letivo no interior do estado

Ao realizar a abertura do ano letivo no interior do estado, em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), representando o governador Wilson Lima, o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, que enfatizou a importância da valorização do ensino de qualidade para o fortalecimento socioeconômica do estado. Acompanhado da titular da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, ele ainda prestou homenagens aos profissionais da educação e alunos que obtiveram resultados satisfatórios, relembrando a política do governador de prezar pela eficiência nos serviços públicos de todo o Amazonas.

“Eu e o governador estamos fazendo há algum tempo um esforço para que a política de educação seja uma prioridade, entendemos o quanto uma educação de qualidade muda vidas e histórias, por isso temos um diálogo com outros poderes, com as prefeituras do interior. E a tendência nos próximos quatro anos é fazermos investimentos vultuosos, assim como foram feitos em Itacoatiara, e desde já deixo meus parabéns a todos os envolvidos”, salientou Tadeu de Souza.

A cerimônia de abertura aconteceu na Escola Estadual (EE) Deputado Vital de Mendonça, em Itacoatiara, onde foram homenageados os alunos da rede estadual do município aprovados no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Ao todo foram 44 aprovações, sendo 29 alunos da escola Vital de Mendonça. Em todo o município, são quase 11 mil alunos, divididos em 16 escolas estaduais.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, enfatizou a importância do novo ensino que o Governo do Estado está proporcionando, com aporte de investimentos em Itacoatiara, e a participação de todos os profissionais da educação na obtenção de índices elevados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Itacoatiara teve o maior Ideb nos Anos Iniciais, uma nota de 8.1, uma nota extraordinária, e isso significa exatamente os avanços que os alunos estão conquistando, os nossos professores, mestres, pedagogos, toda a nossa estrutura da educação, e aí a gente fala dos secretários escolares, merendeiras, e todos que fazem parte e tem elevado os índices do Ideb e elevado a qualidade do ensino. Isso tudo se trata de um novo ensino, nova maneira de ver a educação, temos diversos investimentos sendo realizados”, apontou a secretária.

O estudante do 2º ano da EE Deputado Vital de Mendonça, Kevin Maciel, de 16 anos, comentou a respeito dos próximos passos que pretende dar, e o quanto o novo Ensino Médio está sendo importante para sua formação profissional.

“Eu pretendo me preparar melhor para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e o SIS (Sistema de Ingresso Seriado) para que eu consiga entrar na faculdade que eu quero. Quanto ao novo Ensino Médio, achei interessante o quesito de inovar para outra área, por exemplo, projetos integradores, que te preparam para trabalho em grupo. Educação financeira também, em que a gente aprende a usar melhor o dinheiro. São matérias que te preparam para competências específicas, você no mercado de trabalho’’, comentou o aluno.

Homenagens

Receberam homenagens o 1º Lugar Geral Anos Iniciais no Ranking Geral e Interior – Escola Estadual (EE) Capitão-General Mendonça Furtado (nota 8,1); 7º lugar Geral Anos Iniciais no Ranking Geral e 4º lugar no Interior – EE Professora Luiza de Vasconcelos Dias (7,3); 10º lugar no Interior – EE Coronel Cruz (6,9); 6º Lugar Anos Finais no Ranking Geral e 3º lugar no Interior – EE Prof. Vicente Geraldo de Mendonça Lima (6,2); e 5º lugar no Ranking Interior – EE Deputado Vital de Mendonça (4,6).

Também foi realizada uma homenagem ao professor mais antigo da rede estadual de Itacoatiara, o professor Sebastião Roberto Pereira de Nazareth, com 37 anos de profissão, que ainda está em sala de aula, atuando na EE Deputado João Valério de Oliveira.

A agenda iniciou com a visita à EE Capitão-General Mendonça Furtado, que lidera o ranking estadual (escolas da capital e interior) ocupando o primeiro lugar com a maior nota no Ideb – Anos Iniciais (5º ano), com nota de 8,1. O vice-governador conheceu a estrutura do local e os profissionais que ali trabalham, demonstrando a gratidão do Governo do Estado com o cuidado que os alunos recebem na escola.

Além do vice-governador e da secretária de Educação, participaram da cerimônia a secretária executiva adjunta do interior, Ana Maria Araújo, e ainda coordenadores, gestores, professores, pedagogos, demais profissionais da educação de Itacoatiara e convidados.

FOTOS: Ricardo Machado/Vice-Governadoria