URGENTE: Video da PC-AM prendendo suposto autor por produzir mídias pornográficas e abusar sexualmente da própria filha

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), prendeu em flagrante, na terça-feira (14/02), por volta das 15h30, um suposto autor, de 30 anos, por produzir mídias pornográficas e abusar sexualmente da própria filha. A prisão ocorreu no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte.

As investigações iniciaram após as equipes policiais da Depca tomarem conhecimento de que o infrator possuía imagens e vídeos íntimos, reproduzidos por ele mesmo, no momento em que consumava o ato criminoso contra a vítima.

