UGPE anuncia vagas para curso de formação de Brigada de Incêndio, com atuação nos residenciais do Prosamin

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Estado, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), abriu 70 vagas para o curso de formação de Brigada de Incêndio. O público-alvo são os moradores dos parques residenciais construídos em gestões passadas do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (hoje Prosamin+). A formação é uma exigência para que possam ser regularizados, recebendo o Habite-se e o registro definitivo do imóvel. São nove residenciais nesta situação, que estão sendo regularizados na atual administração.

As inscrições para o curso podem ser feitas até esta quarta-feira (18/01), no escritório do Elo Mestre Chico II, mediante a apresentação de RG e CPF ou pelo WhatsApp, através do número (92) 99216-1846. As aulas acontecerão no Comando Geral do CBMAM, na avenida Codajás, 1503, Petrópolis. Serão realizadas no período de 23 a 27 de janeiro, com turmas das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Conforme o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo, a formação de Brigadas de Incêndio cumpre um dos critérios de regularização plena dos residenciais do antigo Prosamin. “O objetivo é formar uma rede de prevenção dentro dos habitacionais. Isso também atende aos requisitos dos Bombeiros, no processo de regularização, para que os moradores possam receber o título definitivo dos imóveis”, afirmou.

O treinamento envolve o manuseio de extintores, mangueira de água, hidrantes para o combate a incêndio e, também, noções de primeiros socorros.

De acordo com a subcoordenadora do Setor Social da UGPE, Viviane Dutra, a capacitação terá o importante impacto entre a comunidade que vive nos residenciais. “Todos os moradores que fizerem o curso poderão ter uma resposta mais ativa e adequada para cada situação, como quedas, queimaduras, acidentes domésticos. Além disso, os participantes irão receber um certificado que agrega ao currículo profissional”, destacou.



Essa é a terceira turma de Brigada de Incêndio formada no âmbito do novo Prosamin+. A primeira foi para o Residencial São Raimundo, que já passou pelo processo de regularização. A segunda foi para o Residencial Gilberto Mestrinho, que está em fase de processo de regularização.

