UEA forma primeira turma de especialização em Direito Público por EaD

Mais 175 especialistas em Direito Público, formados pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), estão aptos para o mercado de trabalho. A solenidade de certificação ocorreu na noite desta quarta-feira (07/12), no Auditório da Escola de Direito (ED), localizada na rua Major Gabriel, 767, Centro. O curso de Direito Público da UEA já formou oito turmas, sendo esta a primeira oferta 100% na modalidade de Educação a Distância (EaD).

O projeto do curso de Especialização em Direito Público contemplou 11 disciplinas via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), seis das quais foram concluídas em 2021, e mais cinco concluídas em 2022, além do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Um total de cinco municípios foram contemplados com a certificação: Manaus, Itacoatiara, Parintins, Tefé e Tabatinga.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, parabenizou a coordenação e os professores do curso, por todo o trabalho desenvolvido ao longo da especialização, e enfatizou que é um curso exitoso, além de ser um “rompimento de barreiras”. “Sabemos de todas as nossas dificuldades geográficas e logísticas. E poder levar conhecimento, sobre quaisquer aspectos, é desafiador em nosso estado. Poder fazer isso, também, não só pelo ensino presencial, mas também pelo ensino a distância, é algo que deixa a universidade em outro patamar”, destacou.

O diretor da Escola de Direito, Alcian Souza, relembrou o desafio ao implantar a especialização. “Foi a primeira turma que ofertamos neste sentido. Sempre tem seus desafios, mas o espírito da universidade é colocar-se da melhor forma e à disposição da sociedade. A Escola de Direito sente-se orgulhosa em poder certificá-los. E estaremos mais orgulhosos em podermos contar com vocês em futuras disposições de ensino. Desejo muito sucesso a todos”, declarou.

O reitor da UEA ainda destacou o desempenho do curso de Direito nos rankings locais e nacionais das universidades. “A UEA, por mais nova que seja, tem se mostrado extremamente pujante e de qualidade. Vocês estão no melhor curso de Direito das regiões Norte e Nordeste do Brasil”, frisou.

Segundo Zogahib, este é um dos melhores cursos do país. “Isso quem fala não é o reitor, nem o diretor da ED. São os resultados que essa escola tem mostrado ao longo dos anos, com notas 5 no Enade e no Conselho Estadual de Educação. E outros rankings que vocês podem ver divulgados em todo o território nacional”, listou.

Nayara de Oliveira Lima, agora especialista em Direito Público, disse que a especialização ampliará o currículo profissional. “Escolhi a UEA justamente por ser referência no aprendizado e por formar mestres qualificados. Então foi uma oportunidade única. Pretendo dar um up no meu currículo, porque todo conhecimento é válido. E essa certificação ajuda a ter um destaque nos campos profissional e acadêmico”, destacou.

O curso de pós-graduação em Direito Público a Distância teve carga horária de 360 horas, com o oferecimento dos componentes curriculares de forma modular, ministrados pela modalidade de Educação a Distância (EaD).

A solenidade contou, ainda, com a participação do coordenador de Qualidade da ED, Neuton Alves de Lima, e do coordenador da especialização em Direito Público, Jefferson Ortiz Matias.

Especialização

O curso de Especialização em Direito Público EaD teve como objetivo proporcionar, ao profissional graduado, a compreensão do Estado, por meio de uma visão crítica acerca dos debates atuais, que fundamentam o Poder Público diante dos novos parâmetros constitucionais, administrativos, tributários, financeiros e processuais. O curso de Direito Público da Escola de Direito da UEA já formou oito turmas, sendo esta a primeira oferta 100% na modalidade a distância.

Os procedimentos juridicamente regulados, tais como a relevância do papel do estado, sua delimitação, organização e fundamentos, são temas que auxiliam os cidadãos a atuar e compreender o funcionamento da máquina administrativa e a burocracia estatal, sob a perspectiva doutrinária e constitucional do estado soberano. Esse conjunto de fatores sociais e jurídicos foram destacados no curso, tendo em vista a capacitação e qualificação dos profissionais atuantes na área da ciência jurídica.

