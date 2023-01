TROCA DE GOVERNO E INÍCIO DE NOVA GESTÃO COMPROMETE CARNAVAL EM HUMAITÁ

Com a transição de governo, mesmo continuando com a reeleição de Wilson Lima, a suspensão de recursos, para viabilidade legal,

prejudica a arrecadação de recursos para o carnaval em Humaitá.

O gestor do município Dedei Lobo já trabalha com a hipótese da festa não acontecer badalada como em anos anteriores, o secretário de Cultura Ronald Siqueira está tentando viabilizar recursos através a secretaria de Cultura do município com o governo estadual, mas também está sem notícias positivas até o momento.

A possibilidade de não termos um Carnaval de grande porte é possível, mas tudo é ainda incerto e os planejamentos seguem em pauta, mesmo nesse momento de incerteza orçamentária.

BY ACRÍTICADEHUMAITÁ