Transamazônica conta com oito novas pontes: mais segurança e fluidez no tráfego

Mais segurança aos usuários e transporte de cargas facilitado na BR-230/PA, a Transamazônica. O Governo Federal concluiu os serviços de superestrutura, acabamento e instalação de dispositivos de segurança em oito novas pontes na rodovia federal. Com isso, as estruturas foram liberadas ao tráfego de veículos, substituindo, em definitivo, pontes de madeira que eram usadas na região.

As obras foram coordenadas pelo Ministério do Transporte e realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). As oito pontes entregues à população do Pará estão localizadas ao longo da BR-230, uma das rodovias mais importantes do estado. A primeira estrutura fica Km 199,8 da rodovia, foi erguida sobre o igarapé Jaú e tem 19,6 metros de extensão; o Km 202 e 29,3 metros de extensão, fica a Jaú I; a Jaú II tem 29,7 metros e está localizada no Km 203 da rodovia.

A Ponte Jacaré, tem 20,8 metros, e foi erguida no Km 212 da BR-230/PA. Depois vem a Ponte Nova Descoberta, com 17 metros, no Km 220; a Valentim, com 29,4 metros, no Km 225; a Arapari com 26,5 metros, no Km 235; e, por fim, a estrutura sobre o igarapé Preguiça, no Km 238 da rodovia e com 23,6 metros de extensão.

Os empreendimentos são estratégicos para o desenvolvimento econômico regional, uma vez que facilitam o escoamento da produção e promovem a integração do Norte do país. Além disso, representam garantia à população de mais celeridade e segurança no deslocamento diário

