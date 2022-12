Tite é assaltado no Rio e ainda leva bronca por derrota na Copa

O ex-técnico da Seleção Brasileira Tite foi assaltado, na manhã deste sábado (24/12), no Rio de Janeiro. De acordo com informações do Blog do Ancelmo Gois, Tite saiu para caminhar por volta das 6h, na Barra da Tijuca, para ficar longe de eventuais assédios.

No entanto, ele acabou sendo assaltado em plena véspera de Natal. O assaltante levou um cordão e ainda chamou a atenção de Tite pela derrota da Seleção na Copa.

Após a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, Tite está com a família no Rio de Janeiro.

A decisão por “se fechar” para poder descansar é a mesma de 2018, quando a Seleção perdeu a Copa para a Bélgica, também sob o comando de Tite. Quando estiver pronto, o treinador vai se reunir com os empresários para avaliar qual será seu próximo desafio na carreira.