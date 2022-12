Temporada de Cruzeiros: último navio de 2022 chegou a Manaus nesta quarta-feira

O quarto navio da temporada de cruzeiros 2022/2023, o MS Marina, aportou em Manaus, nesta quarta-feira (28/12), trazendo 2.247 pessoas, sendo 1.447 passageiros e 800 tripulantes. Com uma ação de receptivo da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), os cruzeiristas desembarcaram no Porto de Manaus e seguiram para realizar passeios e visitas aos atrativos da capital amazonense.

Com a chegada do MS Marina, último navio de 2022, o Amazonas já recebeu cerca de 6.635 cruzeiristas. No próximo ano, é esperado que o estado receba mais 13 transatlânticos até o final da temporada no mês de maio, totalizando 17.186 visitantes. “Nós esperamos, na verdade, que a gente possa reproduzir agora em janeiro, que vai chegar mais um navio, o mesmo sucesso dessa temporada”, afirmou o chefe de Departamento de Estatística da Amazonastur, Francisco Alves.

De acordo com a pesquisa do perfil do turista, realizada pela Amazonastur nos três primeiros navios da temporada, 64,86% dos cruzeiristas são oriundos dos Estados Unidos da América (EUA), 15,32% do Reino Unido, 7,21% do Canadá e 2,70% da Suíça. A maioria são homens (53,70%) e mulheres (46,30%) que possuem a idade média de 71 a 75 anos.



O levantamento ainda mostra que a hospitalidade amazonense é o item mais bem avaliado, com 58,83% dos turistas muito satisfeitos e 41,17% satisfeitos. Quando perguntados sobre serviços turísticos, os itens mais bem avaliados são: “Guias de turismo” com 66,23% das avaliações muito satisfeitas e 32,47% satisfeitas; as “Informações turísticas”, com 42,55% dos turistas muito satisfeitos e 51,06% satisfeitos; já o “Mapa Turístico” deixou 34,89% muito satisfeitos e 55,82% satisfeitos.

Conforme o chefe de Departamento de Estatística da Amazonastur, a pesquisa mostrou que “Segurança” também é um dos itens mais bem avaliados pelos cruzeiristas que desembarcaram em Manaus.

“Temos taxas de satisfação dos turistas com os serviços daqui da capital com um valor muito expressivo. Nós temos a segurança pública avaliada em mais de 95% de satisfação. Guias de turismo também com mais de 60% de satisfação. Então a cidade se preparou muito bem para receber esses navios de cruzeiros”, comentou.

FOTOS: James de Magalhães/Amazonastur