Técnicos do Idam promovem capacitação em cultivo de banana com unidade demonstrativa no Careiro Castanho

Com o objetivo de disseminar técnicas e práticas de manejo atualizadas na bananicultura, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) tem dado continuidade ao manejo da unidade demonstrativa (UD) de banana no município de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus). O Idam começou em janeiro a realizar o manejo inicial da UD, implantada em 2022, com coroamento e adubação de cobertura.

Segundo o técnico responsável pela UD, o engenheiro agrônomo Lindenberg Paulino, a unidade permite a difusão de técnicas e práticas desenvolvidas no ambiente acadêmico e de pesquisa aplicada, como a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

“Estas técnicas variam desde a seleção de mudas, tratamento de mudas, preparo de solo, coveamento, coroação, adubação, desbaste de plantas, produção de mudas, manejo de pragas e colheita de cachos”, delineou Lindenberg.

Ainda conforme Lindenberg, a UD permite, de maneira prática e lúdica, a construção de espaços de discussão de experiências sobre o manejo da cultura da banana realizada na propriedade de cada agricultor envolvido na atividade. Isso possibilita o ajustamento nas práticas e adaptações para a realidade encontrada por cada produtor, sejam elas de mão de obra, insumos, pragas/doenças ou outros fatores.

Ademais, a área fica aberta ao público assistido e atendido pelo Idam para conhecimento da cultura, execução de métodos demonstrativos, dia de campo e oficinas.

A UD está localizada na propriedade do agricultor Alacide dos Anjos Reis, situada na rodovia estadual AM-254, Km 27. No terreno, foram plantadas 590 bananeiras em uma área de 0,55 hectares.

Cultura da banana

Como uma das frutas mais consumidas no país, a banana é cultivada por mais de 11 mil agricultores no Amazonas, gerando renda e ocupação econômica. Em 2022, o Idam observou que a cultura foi cultivada em uma área de 9,3 mil hectares, com uma produção de cerca de 6,7 mil cachos.

A unidade demonstrativa de Careiro Castanho foi implantada conforme o Projeto Prioritário da Banana, que visa fomentar o desenvolvimento da cultura no estado.

FOTOS: Divulgação/Idam