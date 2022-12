Técnicos da FVS-RCP participam de encontro nacional para Saúde do Trabalhador, em Brasília

Para aprimorar os serviços voltados para a Vigilância em Saúde do Trabalhador, uma comitiva da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), participa, até esta quinta-feira (08/12), do 10º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, em Brasília.

A atividade iniciou na última terça-feira (06/12) e encerra nesta quinta-feira (08/12). Os técnicos compõem a equipe do Centro Estadual de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador da FVS-RCP (Cerest), que é responsável pelo suporte técnico e científico para a promoção, prevenção e recuperação da saúde dos trabalhadores.

Além do diretor técnico da fundação, Daniel Barros, participam da atividade outros três técnicos do Cerest: Laura Jane Silva, Ana Cristina Furtado e Socorro Soares.

No Amazonas, de acordo com dados do Cerest, são registrados em torno de 1 mil acidentes de trabalho por ano. Um dos trabalhos desenvolvido pelo centro é a conscientização para a importância dos registros de ocorrência.

Segundo Daniel Barros, a Saúde do Trabalhador é uma área que vem sendo fortalecida. “A vigilância trabalha justamente para aumentar a notificação, monitorar e fiscalizar, propondo ações para redução de acidentes, mitigando as morbidades e mortalidades no ambiente de trabalho”, afirmou o diretor-técnico da FVS-RCP.

Barros destacou, ainda, que o encontro ajuda na troca de experiências. “A nossa participação é uma oportunidade de fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador. Assim conseguimos conhecer as realidades de outros estados, como estão trabalhando e também apresentar as nossas atividades”, disse.

10º Renastão

Esta edição do 10º Renastão comemora os 10 anos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) e os 20 anos da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast).

O encontro foi promovido pela Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador, do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (CGSAT/DSAST/SVS/MS).

A programação contou com a participação de autoridades nacionais no tema, como o Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), Arnaldo Medeiros, e a procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT), Márcia Cristina Kamei Lopez Aliaga.

FOTOS: Divulgação/MS