SSP-AM registra aumento de 12% no número de apreensões de armas de fogo

As ações conjuntas realizadas pelas forças de segurança do Amazonas, coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), resultaram no aumento em 12% no número de apreensões de armas de fogo em 2022, em relação ao ano anterior. Os dados são do Centro Integrado de Análise de Estatística (Ciesp), que também registrou crescimento no número de munições apreendidas.

Os dados do Ciesp mostram que, ao longo de 2022, as forças de segurança apreenderam 1.522 armas. Do total, 1.325 eram do tipo revólver, pistolas, fuzis, dentre outras marcas, e 197 armamentos de fabricação caseira. E em 2021, foram retirados de circulação 1.360 exemplares.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, destacou a importância de retirar as armas de fogo das mãos de criminosos no combate à criminalidade.

“Retirar a arma de fogo das mãos da criminalidade é uma das prioridades do sistema de segurança e, neste último ano de 2022, conseguimos um número alto de apreensões que, consequentemente, acaba refletindo na diminuição de indicadores criminais”, disse o secretário.

E acrescentou que, além das armas, é importante também recuperar munições e descapitalizar os criminosos. “Nossos agentes estão nas ruas vinte quatro horas por dia e sete dias por semana”, frisou.

Para o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel QOPM Vinícius Almeida, os resultados são oriundos da política de segurança adotada pelo Governo do Amazonas.

“Isso é resultado da reestruturação da Polícia Militar, da qualificação dos nossos policiais e de uma política de segurança, implantada neste governo, que tem objetivos muito claros a cumprir. Um deles é desarmar o crime”, afirmou o comandante-geral.

Munições

Conforme os dados do Ciesp, além do crescimento nas apreensões de armas, houve, também, aumento do quantitativo de munições apreendidas.

Em 2021, por exemplo, foram apreendidas 11.378 munições. E no ano passado, foram retiradas das mãos da criminalidade 13.279 munições. O crescimento foi de 16,7%% em relação ao ano anterior.

Apreensões

Em fevereiro de 2022, a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), apreendeu durante uma ação em Manaus cinco armas de fogo, das quais um fuzil AR15, uma submetralhadora, um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380.



Em janeiro, a Companhia de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Amazonas, em parceria com a Companhia Independente de Operações com Cães (Cipcães), apreendeu um fuzil AK-47 calibre 762 e um fuzil modelo Colt calibre 556, durante ação no município de Novo Airão.

Em outubro, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organizado (DRCO), apreendeu três fuzis de grosso calibre durante operação nas proximidades no município de Manacapuru.

FOTOS: Divulgação/SSP-AM