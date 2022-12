SSP-AM reforça atendimento pelo 190 e policiamento nas ruas para atender população durante jogos do Brasil

Por conta do jogo entre Brasil e Coreia do Sul nesta segunda-feira (05/12), pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022, torcedores devem se concentrar em diversos pontos da capital para assistir à partida. No intuito de assegurar uma rápida atuação das forças de segurança em caso de intercorrências, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) está reforçando as atividades do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por meio do atendimento emergencial 190, e ações de policiamento ostensivo.

Mais de 30 servidores reforçam o atendimento emergencial, apostos para atender a população durante todo o dia. O jogo inicia às 15h (horário local).

De acordo com o coordenador do Ciops, cabo Luiz Ricardo, o atendimento estará à disposição da população durante todo o dia e especialmente durante o jogo da Seleção Brasileira.

“O Ciops trabalha 24 horas por dia e sete dias por semana. Hoje estamos com reforço nas atividades por meio de todas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros nesse atendimento, com um empenho a mais durante essas 24 horas”, disse.

Outros atendimentos

Os patrulhamentos ostensivos realizados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também seguem normalmente as atividades durante todo o dia pelos bairros de Manaus e nos municípios do interior do estado.

As delegacias da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) terão expediente até o meio-dia, conforme portaria publicada no dia 2 de dezembro de 2022, no Diário Oficial do Estado (DOE). Entretanto, as delegacias que funcionam em regime de plantão na capital (1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia) seguirão funcionando normalmente durante esta segunda-feira, bem como a Delegacia Virtual (www.delegaciavirtual.sinesp.gov.br), também apta para o registro de Boletins de Ocorrência.

O disque-denúncia 181, da SSP-AM, também segue de prontidão para receber denúncias relacionadas a qualquer tipo de delito. As ligações são gratuitas e sigilosas.

FOTO: Divulgação/SSP-AM